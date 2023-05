IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Magdalena Fręch

O której godzinie gra dzisiaj Fręch? Transmisja na żywo

Magdalena Fręch po przebrnięciu kwalifikacji i pokonaniu Włoszki Matilde Paoletti w pierwszej rundzie turnieju w Rzymie zameldowała się w drugiej rundzie. Teraz czeka ją znacznie trudniejsze zadanie, bowiem po drugiej stronie kortu stanie zajmująca 23. miejsce w rankingu WTA Madison Keys.

Obie zawodniczki miały okazję spotkać się do tej pory tylko raz. Miało to miejsce podczas turnieju w Rzymie w 2021 roku. Górą była wówczas Amerykanka, która w dwóch setach wygrała 6:3, 6:4. Keys również do czwartkowego spotkania przystąpi w roli wyraźnej faworytki.

Mecz Fręch – Keys odbędzie zostanie w czwartek (11 maja) około godziny 14:00. Obie zawodniczki wyjdą na kort tuż po zakończeniu pojedynku Magdy Linette z Lindą Noskovą.

Fręch – Keys, transmisja w TV

Rywalizację obu zawodniczek o awans do 3. rundy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Darmowa transmisja z meczu Fręch – Keys będzie dostępna w usłudze STS TV po podaniu kodu promocyjnego GOAL w trakcie rejestracji, natomiast w telewizji pojedynek będzie transmitowany na kanale CANAL+ Sport.

Fręch – Keys, transmisja za darmo

Mecz Fręch – Keys można obejrzeć zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu. Pozwala na to usługa STS TV, która jest bezpłatnie dostępna po spełnieniu dwóch prostych warunków.

WTA Rzym 2023: O której gra Fręch?

Mecz Magdaleny Fręch z Madison Keys w ramach 2. rundy turnieju w Rzymie rozegrany zostanie w czwartek (11 maja) około godziny 14:00.

Fręch – Keys, kto wygra?

Magdalena Fręch będzie musiała wznieść się na wyżyny umiejętności, aby pokonać wyżej notowaną rywalką. Czy Twoim zdaniem ma na to szanse?

Gdzie oglądać mecz Fręch – Keys? Bezpłatna transmisja z meczu Fręch – Keys będzie dostępna na stronie STS z kodem GOAL. W telewizji mecz obejrzymy na kanale CANAL+ Sport. Kiedy rozegrany zostanie mecz Fręch – Keys? Mecz rozegrany zostanie w czwartek (11 maja) o godzinie 14:00.

