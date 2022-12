PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Gdzie oglądać mecz Francja – Maroko? Przed nami drugi półfinałowy mecz, który wyłoni rywala dla Argentyny w wielkim finale mistrzostw świata. W roli faworyta na murawę wybiegną podopieczni Didiera Deschampsa. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Francja – Maroko.

Francja – Maroko, gdzie oglądać

W drugim półfinałowym meczu mistrzostw świata dojdzie do pojedynku drużyny, która od początku zaliczana była do grona głównych kandydatów do końcowego sukcesu z zespołem, który jest największą rewelacją turnieju. Faworytem w starciu Francji z Marokiem będą jednak Trójkolorowi, których wielkim atutem jest niesamowita siła ofensywna.

Kylian Mbappe i Olivier Giroud zdobyli na tym turnieju łącznie już dziewięć bramek i świetnie spisującej się do tej pory marokańskiej defensywie będzie bardzo trudno ich powstrzymać. Sprawdź nasze typy na mecz Francja – Maroko.

Francja – Maroko, transmisja TV

Półfinałowy mecz Francja – Maroko rozegrany zostanie w środę (14 grudnia) o godzinie 20:00, a telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanałach TVP1, TVP Sport i TVP4K. Mecz skomentują Mateusz Borek i Janusz Michallik.

Francja – Maroko, transmisja online

Transmisja z drugiego meczu 1/2 finału katarskiego mundialu będzie dostępna także za pośrednictwem internetu. Spotkanie obejrzymy na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Francja – Maroko, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy zdecydowanie w tym meczu stawiają na reprezentację Francji. W Superbet kurs na jej wygraną oscyluje w okolicy 1.57, podczas gdy na zwycięstwo Maroka przekracza nawet 7.00.

Francja Maroko 1.57 3.90 7.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 grudnia 2022 15:17 .