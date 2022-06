PressFocus Na zdjęciu: Griezmann i Mbappe

Francja – Dania: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W pierwszej kolejce nowej edycji Ligi Narodów mistrzowie Francja podejmą u siebie Danię. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Stade de France Liga Narodów A, grupa 1. Francja Dania 1.65 3.95 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 czerwca 2022 09:31 .

Francja – Dania, gdzie oglądać

Reprezentacja Francji rozpocznie zmagania w nowej edycji Ligi Narodów od podjęcia u siebie Duńczyków. Mistrzowie świata prezentują wyborną formę – wygrali siedem ostatnich spotkań! Nadchodzące starcia będą pierwszymi dla Kyliana Mbappe po tym, jak zdecydował się pozostać w ojczyźnie. Kolejny dowód na słuszność przyznania mu Złotej Piłki będzie chciał też dać z pewnością Karim Benzema.

Reprezentacja Danii zrobi za to wszystko, by urwać punkty Les Bleus. W świetnej formie na wiosnę znajdował się Christian Eriksen. Jego powrót jest niezwykle istotny dla kadry narodowej ze Skandynawii.

Zobacz nasze typy na mecz Francja – Dania.

Francja – Dania, transmisja na żywo w TV

Starcie na Stade de France obejrzysz na kanale Polsat Sport Extra.

Francja – Dania, transmisja na żywo za darmo

Istnieje sposób, aby piątkowy mecz obejrzeć zupełnie za darmo. Kanał Polsat Sport Extra jest bowiem dostępny w pakiecie sportowym w usłudze Polsat Box Go, do którego teraz można uzyskać za darmo dostęp na 30 dni. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Przedstawiamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Jeżeli spełnisz powyższe dwa warunki, w ciągu 48h godzin otrzymasz od Fuksiarza drogą mailową darmowy dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Dzięki temu będziesz mógł przez najbliższe 30 dni oglądać mecze kadr narodowych.

Francja – Dania, transmisja online

Mecz dostępny będzie również w internecie. By uzyskać do niego dostęp, wejdź na stronę polsatboxgo.pl i wykup sportowy abonament w cenie 40 złotych za miesiąc.

Francja – Dania, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem bukmacherów w nadchodzącym starciu są francuscy mistrzowie świata.

