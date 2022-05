PressFocus Na zdjęciu: Alvaro Morata

Fiorentina – Juventus: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W ostatniej kolejce Serie A, Juventus nie walczy już o nic. Fiorentina – wręcz przeciwnie. Viola wciąż może przeskoczyć w tabeli Romę i zagrać w Lidze Europy. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Fiorentina – Juventus, gdzie oglądać

We Włoszech znamy już większość rozstrzygnięć. Przykładowo, dla takiego Juventusu, ostatnia kolejka to mecz z cyklu rozegrać i zapomnieć. Co prawda, jeżeli Dusan Vlahović rozegrałby fantastyczny mecz przeciwko swemu byłemu klubowi, miałby szansę na koronę króla strzelców, ale szanse są na to mizerne.

Fiorentina, za to, będzie niezwykle zmotywowana. Viola traci zaledwie punkt do szóstej Romy. Jeżeli Giallorossi zaliczą potknięcie, a zespół z Florencji pokona u siebie Starą Damę, zagrają w Lidze Europy, a nie mniej prestiżowej Lidze Konferencji. A i występ w niej stoi przecież pod znakiem zapytania. Tyle samo punktów ma Atalanta. Dlatego też każda utrata punktów może uprzykrzyć życie – i planowanie budżetu – Fiorentinie.

Fiorentina – Juventus, transmisja na żywo w TV

Fiorentina – Juventus, transmisja za darmo

Fiorentina – Juventus, transmisja online

Fiorentina – Juventus, kursy bukmacherskie

Mimo, że Juventus dysponuje znacznie większą jakością, bukmacherzy upatrują faworyta w zmotywowanej Fiorentinie.

