FEN 37: gdzie oglądać galę? Transmisja w TV oraz stream online

Na zdjęciu: Logo organizacji FEN MMA

FEN 37 zostanie zorganizowane już w tę sobotę, 27 listopada, we wrocławskiej hali Orbita. Pula biletów jest ograniczona, a wiele osób chciałoby obejrzeć to wydarzenie, dlatego też warto sprawdzić, gdzie obejrzeć galę FEN 37 i czy będzie transmisja w TV. O tym informujemy właśnie niżej!

Rozpoczęcie gali FEN 37 zaplanowano na godz. 19:00. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 27 listopada we Wrocławiu.

Organizatorzy przygotowali transmisję online z imprezy, będzie też dostępna transmisja telewizyjna w usłudze Polsat Box Go.

Podpowiadamy jak odebrać darmowy dostęp do Polsat Sport Go od bukmachera.

FEN 37: gdzie oglądać dzisiaj?

W sobotę odbędzie się już 37 gala FEN. Podczas niej dojdzie do kilku interesujących starć, w których rywalizować będą m.in. Rębecki, Szewczyk, czy Zieliński. Walką wieczoru jest pojedynek Bajora z Wieczorkiem, a oprócz tego z ważniejszych starć, jakie można wymienić, to Rębecki rywalizować będzie z Osipyanem, a Zadora z Hunanyanem. Bilety na to wydarzenie możesz kupić na dedykowanej stronie, ale ich liczba jest dość mocno ograniczona.

Wiele osób będzie chciało obejrzeć to starcie, więc przygotowano również transmisję online. Tutaj musisz jednak skorzystać z płatnego PPV na stronie FEN lub w Polsacie. Sprawdź w serwisie zagranie.com, gdzie i w jaki sposób oglądać FEN 37 – przedstawione są tam wszystkie metody i dokładna instrukcja, jak wykupić pay-per-view.

FEN 37: transmisja w TV

Z gali FEN 37 będzie prowadzona transmisja również w TV. Wszystko przez to, że federacja FEN podjęła współpracę z Polsatem. Co prawda sama strona FEN nie działa na telewizorach tak, żeby móc tam obejrzeć galę, ale już za to możesz skorzystać z kanałów Polsatu. Należy jednak pamiętać o tym, że niezależnie czy jesteś abonamentem Polsatu, czy też nie, to i tak musisz wykupić PPV. Kosztuje ono aż 35 PLN, a to oznacza, że jest droższe np. od FAME MMA, ale tańsze niż KSW.

Do obejrzenia FEN 37 na TV potrzebujesz telewizor z funkcją Smart TV. Dzięki temu możesz pobrać aplikację od Polsat Box Go, w której obejrzysz właśnie 37 galę FEN. To jednak opcja, która wymaga dostępu do internetu w telewizorze. Co zrobić, gdy nie masz nowszego TV i nie obsługuje on funkcji Smart TV? Wtedy musisz użyć chromecasta, albo po prostu podpiąć laptopa lub komputer osobisty do TV poprzez HDMI lub inne wejście. To wszystko, co musisz wiedzieć o tym, gdzie oglądać galę FEN 37!



Uwaga! Bukmacher Fuksiarz oferuje nowym klientom miesięczny dostęp do usługi Polsat Sport Go. Możesz go odebrać zakładając konto w Fuksiarzu za naszym pośrednictwem.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.