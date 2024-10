FC Barcelona zmierzy się z Young Boys Berno w meczu 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Spotkanie rozegrane zostanie we wtorek o godzinie 21:00. Sprawdź gdzie oglądać mecz Barcelona - Young Boys.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Young Boys, gdzie oglądać?

FC Barcelona zagra we wtorek o pierwsze zwycięstwo w nowej edycji Ligi Mistrzów. Duma Katalonii zaliczyła bowiem falstart dwa tygodnie temu, kiedy w wyjazdowym meczu uległa AS Monaco. Jeżeli nie chce skomplikować swojej sytuacji w walce o awans, we wtorek nie może sobie pozwolić na żadne potknięcie.

Drużyna Roberta Lewandowskiego jest oczywiście zdecydowanym faworytem spotkania z Young Boys Berno. Szwajcarzy w pierwszej kolejce zostali zdominowani przez Aston Villę i przegrali 0:3. Teraz o niespodziankę będzie im jeszcze trudniej. Sprawdź typy na mecz Barcelona – Young Boys.

Barcelona – Young Boys, transmisja w TV

Spotkanie Barcelony z Young Boys rozegrane zostanie we wtorek (1 października) o godzinie 21:00. W telewizji mecz będzie można obejrzeć na kanale CNAAL+ Extra 2. Rywalizację z Camp Nou skomentują Adam Marchliński i Tomasz Ćwiąkała.

Barcelona – Young Boys, transmisja online

Kolejne spotkanie Barcelony w Lidze Mistrzów możesz obejrzeć także w usłudze CANAL+ online. Wszystkie mecze nowej edycji możesz oglądać dzięki pakietowi Super Sport, który teraz kosztuje 65 zł miesięcznie w ofercie na rok. Z oferty skorzystasz rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Barcelona – Young Boys, kto wygra?

Bonus 400 zł za gola Lewandowskiego

Superbet przygotował na wtorkowy mecz specjalną ofertę, dzięki której można zgarnąć aż 400 zł bonusu za wygrany typ na gola Roberta Lewandowskiego. Co trzeba zrobić? W pierwszej kolejności zarejestrować konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL oraz zaakceptować zgody marketingowe. Następnie należy dokonać pierwszej wpłaty w wysokości co najmniej 50 zł oraz postawić za co najmniej 2 zł zakład SOLO na gola Lewandowskiego w meczu z Young Boys.

Barcelona – Young Boys, kursy bukmacherskie

FC Barcelona jest pewniakiem do zwycięstwa we wtorkowym meczu. Bukmacherzy również stawiają kataloński zespół w roli murowanego faworyta.

FC Barcelona Young Boys Berno 1.07 14.50 29.00 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdzie obejrzeć mecz Barcelona – Young Boys? Transmisja będzie dostępna ma kanale CANAL+ Extra 2 i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Barcelona – Young Boys? Mecz rozegrany zostanie we wtorek (1 października) o godzinie 21:00.

