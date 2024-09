Pressinphoto Sports Agency/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Young Boys, typy bukmacherskie

Inny rezultat niż wygrana Barcelony będzie w tym meczu sensacją. Duma Katalonii do wtorkowego meczu przystąpi również podrażniona porażką z AS Monaco w pierwszej kolejce i przegraną z Osasuną w ostatnim weekend. Drużyna Hansiego Flicka ma wręcz obowiązek zapisać na swoje konto trzy punkty i nie wątpię, że będzie inaczej. Spodziewam się bardzo ofensywnej gry ze strony Duma Katalonii, co powinno również przełożyć się na sporą liczbę bramek. Stawiam, że w tym meczu padną co najmniej trzy. Mój typ: powyżej 3,5 bramki

Bonus 300 zł za typ na wygraną Barcelony

W STS możesz zgarnąć dodatkowe 300 zł, jeżeli spełnisz warunki promocji i umieścić na swoim koncie typ na wygraną Barcelony we wtorkowym meczu. Z oferty można skorzystać rejestrując konto w STS z kodem promocyjnym GOAL300. Poniżej wyjaśniamy zasady oferty.

Zarejestruj konto z kodem promocyjnym GOAL300. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszego depozytu w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład SOLO lub AKO obejmujący wytypowanie zwycięzcy meczu Barcelona – Young Boys Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz wygraną z kuponu oraz dodatkowo bonus 300 zł. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie

Barcelona – Young Boys, ostatnie wyniki

FC Barcelona, która do niedawna kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa w rozgrywkach ligowych, zaliczyła falstart w Lidze Mistrzów. Podopieczni Hansiego Flicka przed dwoma tygodniami niespodziewanie przegrali 1:2 na wyjeździe z AS Monaco, komplikując tym samym swoją sytuację. Teraz nie mogą sobie pozwolić na kolejne potknięcie.

Ostatniego weekendu Duma Katalonii również nie może zaliczyć do udanych, bowiem w wyjazdowym meczu uległa 2:4 Osasunie Pampeluna. To pierwsza strata punktów katalońskiego zespołu w rozgrywkach La Liga.

Young Boys rywalizację w Lidze Mistrzów również rozpoczęło od porażki. Szwajcarzy przed własną publicznością wysoko 0:3 przegrali z Aston Villą. Teraz czeka ich jeszcze trudniejsze zadanie. Zespół z Berna fatalnie spisuje się w tym sezonie także w lidze. Z ośmiu rozegranych meczów udało mu się wygrać tylko jedno i zajmuje obecnie przedostatnie miejsce w tabeli szwajcarskiej ekstraklasy.

Barcelona – Young Boys, historia

Barcelona i Young Boys nie miały do tej pory okazji mierzyć się na europejskiej arenie. Duma Katalonii ostatni raz z drużyną ze Szwajcarii mierzyła się w fazie grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2008/09. Był nim zespół FC Basel. Barcelona na wyjeździe wygrała wysoko 5:0, natomiast mecz na Camp Nou zakończył się remisem 1:1.

Barcelona – Young Boys, kursy bukmacherskie

FC Barcelona jest uważana za murowanego faworyta, co potwierdzają także kursy oferowane przez bukmacherów. Na zwycięstwo Barcelony są minimalne, bowiem nie przekraczają nawet 1.10. Tymczasem wygrana Young Boys jest wyceniana w ofercie STS nawet na 24.00.

Barcelona – Young Boys, przewidywane składy

SW porównaniu do ostatniego ligowego spotkania z Osasuną w wyjściowej jedenastce Barcelony dojdzie do dużych zmian. Do składu powinni wrócić między innymi Raphinha, Lamine Yamal czy Inigo Martinez. Poza składem nadal pozostają kontuzjowani Ronald Araujo, Marc Bernal, Andreas Christeensen, Frenkie de Jong, Gavi, Fermin Lopez, Dani Olmo i Marc-Andre ter Stegen.

W składzie Young Boys zabraknie natomiast trzech zawodników – Facineta Conte, Patrika Pfeiffera i Saidy’ego Janko.

FC Barcelona Hans-Dieter Flick Young Boys Berno Patrick Rahmen FC Barcelona Hans-Dieter Flick 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Young Boys Berno Patrick Rahmen Rezerwowi 7 Ferrán Torres 10 Ansu Fati 18 Pau Victor Delgado 26 Ander Astralaga 32 Héctor Fort 35 Gerard Martin 36 Sergi Domínguez 39 Andrés Cuenca 41 Guille Fernández 42 Unai Hernandez 3 Jaouen Hadjam 4 Tanguy Banhie Zoukrou 8 Lukasz Lakomy 9 Cedric Itten 10 Kastriot Imeri 11 Ebrima Colley 15 Meschak Elia 30 Sandro Lauper 33 Marvin Keller

Barcelona – Young Boys, transmisja meczu

Spotkanie Barcelona – Young Boys rozegrany zostanie we wtorek (1 października) o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja dostępna będzie na na kanale CANAL+ Extra 2. Za pośrednictwem internetu mecz można natomiast obejrzeć korzystając z platformy CANAL+ online. Pakiet Super Sport obejmujący wszystkie kanały CANAL+ i gwarantujący transmisje ze wszystkich meczów Ligi Mistrzów można uzyskać teraz w cenie 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Z oferty możesz skorzystrać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

