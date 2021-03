Z meczu FC Barcelona – Huesca: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie w poniedziałek (15 marca) o godzinie 21:00. Spotkanie na Camp Nou odbędzie się w ramach 27. kolejki La Liga. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Barcelona – Huesca: Duma Katalonii walczy o tytuł

FC Barcelona dzięki świetnej serii – 10 zwycięstw w ostatnich 11 spotkaniach – niespodziewanie włączyła się do walki o mistrzostwo Hiszpanii. Duma Katalonii ma aktualnie sześć punktów straty do prowadzącego w tabeli Atletico Madryt, ale jeżeli utrzyma prezentowaną w lidze formę w ostatnich tygodniach, to może zagrozić podopiecznym Diego Simeone.

W poniedziałkowy wieczór podopieczni Ronalda Koemana wybiegną na boisko w roli murowanego faworyta do zwycięstwa. Ostatnia w tabeli Huesca nie ma po swojej stronie żadnych atutów, mogących wskazywać na to, że będzie w stanie sprawić niespodziankę na Camp Nou. Każdy inny wynik niż wygrana Barcelony będzie sensacją.

W pierwszym pojedynku obu zespołów w tym sezonie obejrzeliśmy tylko jednego gola. Barcelona na terenie rywala wygrała skromnie 1:0 po trafieniu Frenkie’go de Jonga. Jak będzie w poniedziałek? Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz FC Barcelona – Huesca, w tym typy bukmacherskie, które znajdziesz w naszej obszernej zapowiedzi.

FC Barcelona – Huesca: transmisja na żywo w TV

Poniedziałkowy pojedynek na Camp Nou będzie dostępny w polskiej telewizji. Z meczu 27. kolejki La Liga: FC Barcelona – Huesca transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach Canal+ Sport 2 i Canal+ 4K Ultra HD. . Pojedynek, który rozpocznie się o godzinie 21:00 skomentują Adam Marchliński i Leszek Orłowski.

FC Barcelona – Huesca: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Camp Nou, będzie również dostępna w internecie. Mecz FC Barcelona – Huesca online na żywo obejrzysz na internetowej stronie elevensports.pl, a także poprzez aplikację mobilną Eleven Sports, która jest dostępna na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS.

FC Barcelona – Huesca: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania są podopieczni Zinedine’a Zidane’a , co widać również po kursach oferowanych przez bukmacherów.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin