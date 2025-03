We wtorkowym rewanżu 1/8 finału Ligi Mistrzów FC Barcelona zmierzy się z Benfiką. Rywalizacja rozpocznie się o godzinie 18:45 i będzie transmitowana w telewizji i online. Sprawdzamy gdzie.

Maciej Rogowski/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Benfica, gdzie oglądać?

W pierwszym meczu obu zespołów, który rozegrany został w ubiegłym tygodniu w Lizbonie, padł tylko jeden gol. FC Barcelona wygrała skromnie 1:0. Świetne spotkanie rozegrał Wojciech Szczęsny, który kilka razy powstrzymał zawodników Benfiki. We wtorek ponownie będzie miał okazję się wykazać. Zespół z Portugalii będzie bowiem w rewanżu dążył do odrobienia strat.

FC Barcelona jest zdecydowanym faworytem nie tylko do awansu, ale również do zwycięstwa w rewanżowym meczu. Podopieczni Hansiego Flicka muszą być jednak przygotowani na trudną przeprawę w walce o miejsce w ćwierćfinale. Rewanżowe spotkanie będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

FC Barcelona – Benfica, transmisja w TV

Rewanżowy meczu FC Barcelona – Benfica zaplanowany został na wtorek (11 marca) i rozpocznie się o godzinie 18:45. Telewizyjna transmisja z tego pojedynku będzie dostępna na kanale CANAL+ Extra 2.

FC Barcelona – Benfica, transmisja online

Za pośrednictwem internetu wtorkowy rewanż można oglądać “na żywo” na platformie CANAL+ online. Dostęp do niej możesz teraz uzyskać na 30 dni za darmo. Taką ofertę przygotowała Fortuna, która rozdaje voucheru po spełnieniu warunków promocji. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby odebrać dostęp.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 35 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 1.80.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona i wynosi 400. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Inną opcją na uzyskanie dostępu do platformy CANAL+ online jest po prostu wykupienie dostępu na jej stronie. Teraz za pakiet Super Sport, który pozwala na oglądanie wszystkich meczów Ligi Mistrzów, zapłacisz 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Sprawdź: Liga Mistrzów – gdzie oglądać sezon 2024/2025? Transmisje za darmo

Kurs 200 na czyste konto Szczęsnego

Przed tygodniem Wojciech Szczęsny zachował czyste konto w pierwszym meczu z Benfiką. Czy we wtorek to powtórzy? Superbet oferuje na takie zdarzenie kurs 200. Stawiając zaledwie 2 zł można zgarnąć bonus 400 zł. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić, aby skorzystać z tej oferty.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości co najmniej 50 zł Postaw pierwszy zakład pojedynczy za min. 2 zł na czyste konto Szczęsnego w meczu Barcelona – Benfica (zakład zaliczany do promocji SUPER BOOST – Wojciech Szczęsny zachowa czyste konto (było 2.70).) Jeżeli Szczęsny zachowa czyste konto, poza wygraną z kuponu otrzymasz bonus 400 zł

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Barcelona – Benfica, sonda

Jak zakończy się wtorkowy rewanż? wygra Barcelona

będzie remis

wygra Benfica wygra Barcelona

będzie remis

wygra Benfica 0 Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie FC Barcelona – Benfica? Mecz będzie transmitowany na kanale CANAL+ Extra 2 i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz FC Barcelona – Benfica? Mecz rozegrany zostanie we wtorek (11 marca) o godzinie 18:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.