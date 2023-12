PressFocus Na zdjęciu: Fame MMA

Walki Fame MMA Reborn obstawisz tylko w Betclic.

Odbierz zakład bez ryzyka 200 zł. Odbierz zakład bez ryzyka na Fame MMA Reborn 2

Kiedy jest Fame MMA Reborn?

Przed nami ostatnia w tym roku gala z cyklu Fame MMA. Tym razem odbędzie się pod nazwą Fame Reborn. Jej gospodarzem w sobotę (9 grudnia) będzie łódzka Atlas Arena. Kilka pojedynków zapowiada się niezwykle ciekawie. W oktagonie zobaczymy między innymi Sylwestra Wardęgę czy Amadeusza “Ferrariego” Roślika.

Fame MMA Reborn: o której godzinie?

Gala Fame MMA Reborn odbędzie się w sobotę (9 grudnia) w Łodzi. W jej ramach zaplanowano aż 12 bardzo ciekawie zapowiadających się konfrontacji. Początek całego wydarzenia zaplanowany jest na godzinę 19:30.

Gdzie oglądać Fame MMA Reborn?

Trybuny łódzkiego Atlas Areny w sobotnim wieczór powinny wypełnić się po brzegi. Jeżeli nie masz możliwości obejrzenia gali na żywo, to oczywiście nic straconego. Wszystkie 12 walk będzie można oglądać dzięki transmisji, która prowadzona będzie w systemie PPV. Dostęp do transmisji można wykupić na oficjalnej stronie organizacji famemmatv.

Ile kosztuje PPV na Fame MMA Reborn?

Tradycyjnie już transmisja z gali FAME dostępna będzie w systemie PPV w dwóch wariantach cenowych. Podstawowy pakiet, który gwarantuje transmisję w jakości 720p i dostęp do VOD przez 48 godzin, kosztuje 39,99 zł. Dopłacając 5 zł zyskamy dostęp do pakietu premium, obejmującego jakość transmisji 1080p i dostęp do VOD przez 168 godzin.

Fame MMA Reborn: pay per view

Jak już wspomniałem, transmisja z gali FAME MMA Reborn dostępna będzie w systemie PPV. To stały element gal freakfightowych i nie tylko w Polsce. W przypadku sobotniej gali dostęp do PPV będzie można wykupić w dwóch wariantach cenowych – 39,99 i 44,99 zł.

FAME MMA Reborn: Kto będzie walczył? Karta walk

Karta walk sobotniej gali FAME Reborn obejmuje aż 12 pojedynków. W walce wieczoru dojdzie do konfrontacji 2 vs 2. Sylwester Wardęga i Wojciech Gola staną naprzeciwko Sebastiana Fabijańskiego i Tomasza Olejnika. W sobotę w oktagonie pojawi się również kilka innych bardzo dobrze znanych twarzy.

Walka wieczoru: Sylwester Wardęga & Wojciech Gola – Sebastian Fabijański & Tomasz Olejnik

Sylwester Wardęga & Wojciech Gola – Sebastian Fabijański & Tomasz Olejnik Co-main event: Piotr “Szeli” Szeliga vs Patryk „Bandura” Bandurski / Boks

Piotr “Szeli” Szeliga vs Patryk „Bandura” Bandurski / Boks Maciej “Striczu” Sulęcki vs Norman “Stormin” Parke

Kornel “Koro” Regel vs Amadeusz “Ferrari” Roślik

Norbert “Dis” Gierczak vs Dariusz “Daro Lew” Kaźmierczuk

Dominik “Japoński Drwal” Zadora vs Michał “Wampir” Pasternak

Natalia “Navcia” Korgol vs Elizabeth “Lizi” Anorue

Grzegorz “Greg” Gancewski vs Adrian “Polak” Polański

Jakub “Maślana” Maślanka vs Natan “Bóg Estetyki” Marcoń

Iga Kozińska vs Weronika Malinowska

Bartfai “Adam Security” Adam vs Jakub “Guzik” Szymański

Tomasz “Zadyma” Gromadzki vs Marcin “Polish Zombie” Wrzosek

Fame MMA Reborn – gdzie obstawiać?

Oficjalnym partnerem bukmacherskim federacji Fame MMA pozostaje Betclic. To właśnie tylko w ofercie tej firmy znajdziesz zakłady na wszystkie pojedynki, które odbędą się w ramach gali Fame MMA Reborn. Z tej okazji możesz odebrać również atrakcyjny pakiet powitalny obejmujący zakład bez ryzyka 200 zł. Otrzymasz go rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.