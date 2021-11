Everton – Tottenham: gdzie można zobaczyć mecz Premier League? Antonio Conte dzisiaj po południu zaliczy debiut w ligowym spotkaniu jako opiekun The Spurs. Pierwszym rywalem Tottenhamu w nowej erze już po Nuno Espirito Santo będą zawodnicy The Toffees. Poniżej prezentujemy informacje, gdzie w telewizji i w internecie będzie można zobaczyć starcie Everton – Tottenham.



Everton Premier League

07/11/2021 15:00 Goodison Park

Tottenham Hotspur

Mecz Everton – Tottenham Hotspur dzisiaj, gdzie oglądać

Everton po raz ostatni mierzył się z Tottenhamem Hotspur w kwietniu. Wówczas emocji w rywalizacji z udziałem obu ekip nie brakowało. Spotkanie zakończyło się rezultatem 2:2. Ogólnie w sześciu ostatnich potyczkach między obiema drużynami trzykrotnie miał miejsce remis, dwa razy górą był Everton i jedno zwycięstwo zaliczył team z Londynu.

The Spurs w środku tygodnia zaliczyli cenne zwycięstwo na Vitesse Arnhem (3:2). Chociaż podopieczni Antonio Conte wygrali, to Włoch na własnej skórze mógł się przekonać, że będzie miał sporo pracy w Tottenhamie. The Toffees z kolei są już od czterech spotkań bez wygranej, legitymując się bilansem trzech porażek z rzędu i remisem.

Everton – Tottenham Hotspur, transmisja TV

Spotkanie na Goodison Park zapowiada się bardzo ciekawie. Mecz Everton – Tottenham będzie można oczywiście zobaczyć w telewizji. Bój będzie emitowany na antenie Canal+ Sport 2. Komentatorami tego starcia będą Przemysław Pełka oraz Michał Gutka.

Everton – Tottenham Hotspur, transmisja online

Mecz na stadionie w Liverpoolu zobaczą również widzowie online. Transmisja ze starcia Everton – Tottenham od godziny 15:00 będzie dostępna na platformach Canal+ Online oraz Player.pl. Mecz u obu nadawców można śledzić zarówno z poziomu strony internetowej, jak i dzięki aplikacji mobilnej na smartfony i tablety z systemami Android i iOS.

Everton – Tottenham Hotspur, kursy bukmacherskie

W roli faworyta do potyczki podejdą londyńczycy. Kurs na wygraną The Spurs wynosi 2,35. Tymczasem wariant na to, że górą będzie Everton, został ukształtowany na poziomie 3,35.

Everton Tottenham 3.45 3.40 2.32 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7. listopada 2021 13:02 .

