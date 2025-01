Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Elche – Atletico: gdzie oglądać?

Atletico Madryt to jeden z głównych faworytów do zwycięstwa w krajowym pucharze. Po triumfie w poprzedniej rundzie z Marbellą (1:0) na podopiecznych Diego Simeone czeka nieco trudniejszy rywal. Ich przeciwnikiem w walce o awans do ćwierćfinału będzie drugoligowe Elche. Drużyna z zaplecza La Ligi w 1/16 finału Pucharu Króla wyeliminowała z turnieju Las Palmas (4:0).

Elche – Atletico: transmisja w TV

Brak transmisji w telewizji.

Elche – Atletico: transmisja online

Transmisja meczu Elche – Atletico Madryt w 1/8 finału Pucharu Króla będzie dostępna w internecie za pośrednictwem strony sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport. Ponadto rywalizację można śledzić u bukmachera w usłudze STS TV. Poniżej przedstawiamy jak odblokować dostęp do transmisji u bukmachera.

Elche – Atletico: kto wygra?

Kto wygra mecz? Elche

Remis

Atletico Madryt Elche

Remis

Atletico Madryt 0 Votes

Elche – Atletico: kursy bukmacherskie

Bez wątpienia faworytem meczu będzie Atletico Madryt, co odzwierciedla różnica w kursach oferowanych na zwycięstwo. Wygraną gości można zagrać ze współczynnikiem 1.78, zaś triumf Elche oszacowano z kursem 4.60.

Elche Atletico Madryt 4.60 3.70 1.78 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 stycznia 2025 12:30 .

