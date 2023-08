Iga Świątek w dzisiejszym meczu pierwszej rundy US Open 2023 zmierzy się z Rebeccą Peterson. Sprawdź gdzie oglądać dzisiaj mecz Świątek.

IMAGO/Rob Prange Na zdjęciu: Iga Świątek

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja na żywo

Iga Świątek przed rokiem triumfowała w US Open, a dzisiaj rozpocznie walkę o obronę tytułu. W meczu pierwszej rundy turnieju na nowojorskich kortach zmierzy się z niżej notowaną Szwedką Rebeccą Peterson, którą w swojej karierze miała już dwukrotnie okazję ograć. Do dzisiejszego meczu Polka również przystąpi w roli zdecydowanej faworytki i jeżeli zagra na swoim dobrym poziomie to nie powinna mieć problemów z odniesieniem zwycięstwa.

Mecz Świątek – Peterson rozegrany zostanie w poniedziałek (28 sierpnia) i rozpocznie się o godzinie 18:00 czasu polskiego.

Mecz Świątek: gdzie obejrzeć?

Mecz Świątek – Peterson dzisiaj można obejrzeć zupełnie za darmo. Umożliwia to usługa STS TV, do której dostęp uzyskasz rejestrując konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz stawiając dowolny zakład. W telewizji spotkanie będzie z kolei transmitowane na kanale Eurosport 1.

O której godzinie gra dzisiaj Świątek?

Mecz I rundy US Open 2023 w którym Iga Świątek zmierzy się z Rebeccą Peterson rozpocznie się dzisiaj o godzinie 18:00 czasu polskiego. Spotkanie odbędzie się na korcie centralnym.

