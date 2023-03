IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Karim Benzema

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja

Real Madryt zagra w niedzielę o zachowanie nadziei na odrobienie mistrzowskiego tytułu. Królewscy do meczu z Barceloną przystąpią mając 9-punktową stratę. Ewentualna porażka definitywnie pozbawi ich szans na dogonienie Dumy Katalonii. Z kolei wygrywając na Camp Nou zmniejszą swoją stratę do sześciu punktów, co pozwoli im pozostać w grze o tytuł.

Najbliższe El Clasico rozegrane zostanie w niedzielę (19 marca) o godzinie 21:00. Mecz w telewizji można obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport i Eleven Sports 1. Darmowa transmisja będzie z kolei dostępna tradycyjnie w usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny kupon.

El Clasico: gdzie oglądać?

Telewizyjne transmisje z meczu Barcelona – Real Madryt będą dostępne na kanałach CANAL+ Sport i Eleven Sports 1, natomiast za pośrednictwem internetu rywalizację obejrzymy dzięki usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ można uzyskać za zaledwie 20 zł miesięcznie (przez pierwsze 3 miesiące). Oszczędzimy w ten sposób aż 87 zł. Aby skorzystać z promocji należy zarejestrować konto w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony.

El Clasico: kto wygra?

El Clasico nie ma zdecydowanego faworyta. Obie drużyny wybiegną na boisko z zamiarem odniesienia zwycięstwa, ale o końcowym wyniku prawdopodobnie zadecyduje dyspozycji dnia.