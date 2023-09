IMAGO/Bagu Blanco/PRESSINPHOTO Na zdjęciu: Joao Felix

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja

FC Barcelona rozpocznie dzisiaj rywalizację w fazie grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2023/24. Mająca wysokie aspiracje Duma Katalonii jest zdecydowanym faworytem swojej grupy, w której jej rywalami będzie Royal Antwerp, FC Porto i Szachtar Donieck. W dzisiejszym spotkaniu zmierzy się przed własną publicznością z przeciwnikiem z Belgii.

Spotkanie Barcelona – Antwerp rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w telewizji, jak i online. W obu przypadkach chęć obejrzenia spotkania wiąże się jednak z wykupieniem odpowiedniego pakietu.

Barcelona – Antwerp: gdzie obejrzeć?

Dzisiejsze spotkanie Barcelona z Royal Antwerp będzie w telewizji transmitowane na kanale Polsat Sport Premium 1, który jest dostępny tylko w dodatkowych pakietach. Transmisja z meczu dostępna będzie także w usłudze CANAL+ online, do której dostęp można teraz uzyskać na pół roku w bardzo atrakcyjnej promocji. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony za 6-miesięczny dostęp do bogatego pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports zapłacimy tylko 240 zł, co daje zaledwie 40 zł miesięcznie.

Barcelona – Antwerp: kto wygra?

Na papierze murowanym faworytem do zwycięstwa w tym meczu są podopieczni Xaviego Hernandeza. Co jednak przyniesie boisko?

