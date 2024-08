LaPresse/Alamy Na zdjęciu: Novak Djoković

Finał Igrzysk Olimpijskich w tenisie, gdzie obejrzeć?

W niedzielę poznamy złotego medalistę Igrzysk Olimpijskich w tenisie. W finałowym meczu w Paryżu Novak Djoković zmierzy się z Carlosem Alcarazem. Może się to wydawać zaskakujące, ale utytułowany Serb nie ma jeszcze w swojej kolekcji olimpijskiego tytułu. Będzie starał się to zmienić właśnie w niedzielę, ale czeka go niezwykle ciężkie zadanie. To właśnie Hiszpan wystąpi w roli faworyta.

Alcaraz bardzo dobrze czuje się na kortach Rolanda Garrosa, co potwierdził już triumfem w tegorocznym French Open. W tym roku miał okazję mierzyć się z Djokoviciem na Wimbledonie, pewnie wygrywając w trzech setach. Transmisja z niedzielnego finału będzie dostępna zarówno w TV, jak i online.

Djoković – Alcaraz, transmisja w TV

Finał Igrzysk Olimpijskich pomiędzy Djokoviciem i Alcarazem odbędzie się w niedzielę (4 sierpnia) o godzinie 14:00. Mecz będzie oczywiście można obejrzeć w telewizji. Transmisja dostępna będzie na kanałach TVP Sport, Eurosport 1 i Eurosport 3.

Djoković – Alcaraz: transmisja online

Finałową rywalizację obejrzymy także online. Internetowa transmisja dostępna będzie na stronie sport.tvp.pl, aplikacji mobilnej TVP Sport oraz na platformie Max.

O której finał Igrzysk Olimpijskich w tenisie?

Mecz Djoković – Alcaraz odbędzie się w niedzielę (4 sierpnia). Początek rywalizacji zaplanowany jest na godzinę 14:00.

Djoković – Alcaraz, typ kibiców

