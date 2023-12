Crystal Palace - Liverpool: transmisja na żywo w TV oraz stream online. The Reds prezentują ostatnio znakomitą formę i spróbują podtrzymać ją na Selhurst Park. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Darwin Nunez

Crystal Palace – Liverpool, gdzie oglądać

Liverpool chyba pozostawił już za sobą demony minionego sezonu. Obecnie podopieczni Juergena Kloppa z powrotem przypominają drużynę zdolną do walki o wszystkie najważniejsze cele. W Premier League przegrali ostatnio 30 września z Tottenhamem. Obecnie ustępują o zaledwie dwa punkty liderującemu Arsenalowi. Crystal Palace, z kolei, znajduje się na przeciwległym biegunie. Orły wygrały ostatnio na początku listopada, w dodatku w starciu z Burnley. Nic nie wskazuje na to, by po sobotnim meczu zła seria miała zostać przerwana.

Sprawdź nasze typy na mecz Crystal Palace – Liverpool.

Crystal Palace – Liverpool, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie obejrzysz na CANAL+ Sport 2.

Crystal Palace – Liverpool, transmisja online

Nadchodzący pojedynek możesz też obejrzeć za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a za miesiąc usługi zapłacisz jedynie 54 złotych! Tym samym w skali roku możesz zaoszczędzić aż 240 złotych.

1-miesięczny dostęp – 54 zł (przy wykupieniu rocznego abonamentu)

Spotkanie dostępne będzie również w platformie streamingowej Viaplay.

Crystal Palace – Liverpool, kursy bukmacherskie

The Reds bez wątpienia są wyraźnymi faworytami nadchodzącego meczu na Selhurst Park.

Crystal Palace Liverpool FC Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 grudnia 2023 06:37 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.