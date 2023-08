Clout MMA 1: gdzie oglądać i ile kosztuje PPV? W sobotę swoją działalność zainauguruje nowa na polskim rynku gala MMA. Organizatorzy przygotowali atrakcyjną kartę walk. Transmisja gali będzie dostępna w systemie pay per view. Sprawdź ile kosztuje PPV i jak wykupić dostęp.

IMAGO/Tomasz Kudala/PressFocus Na zdjęciu: Zbigniew Bartman

Kiedy jest Clout MMA 1?

Przed nami premierowa gala organizowana przez federację Clout, której twarzami są Sławomir Peszko i Lexy Chaplin. Gala Clout MMA 1 odbędzie się na warszawski Torwarze w sobotę (5 sierpnia). Organizatorzy poinformowali niedawno, że wszystkie bilety zostały wyprzedane. Transmisję z gali będzie można jednak oglądać za pośrednictwem internetu.

Clout MMA 1: o której godzinie?

Organizatorzy przygotowali bardzo ciekawą kartę walk. Rywalizacja w ramach gali Clout MMA 1, która odbędzie się 5 sierpnia (sobota), ma wystartować o godzinie 19:00. Na najważniejsze pojedynki, w tym konfrontacje Tomasza Hajto ze Zbigniewem Bartmanem trzeba będzie jednak poczekać.

Gdzie oglądać Clout MMA 1?

Wszystkie wejściówki dające możliwość obejrzenia gali “na żywo” na warszawskim Torwarze zostały już wyprzedane. Ci, którzy nie zdołali zakupić biletów, będą mogli obejrzeć galę dzięki transmisji, która prowadzona będzie w systemie PPV. Obejrzenie transmisji będzie możliwe po wykupieniu dostępu na oficjalnej stronie cloutmma.tv.

Ile kosztuje PPV na Clout MMA 1?

Organizatorzy transmisję z gali Clout MMA 1 oferują w systemie pay-per-view w dwóch wariantach cenowych. Podstawowy pakiet oferuje transmisję z gali w jakości 720p i jest dostępny w cenie 34,99 zł. Drugi z pakietów w cenie 39,99 zł oferuje transmisję gali w jakości 1080p oraz dostęp do transmisji ze studio.

Clout MMA 1: pay per view

Transmisje w systemie pay per view (PPV) to już stały element freakfightowych gal w Polsce. Na takie rozwiązanie zdecydowali się również organizatorzy gali Clout MMA 1. Kibice mają możliwość uzyskania dostępu do transmisji w wysokiej rozdzielczości w jednym z dwóch wariantów cenowych – 34,99 i 39,99 zł.

Clout MMA 1: Kto będzie walczył? Karta walk

Podczas piątkowej gali odbędzie się 10 bardzo ciekawych pojedynków. W walce wieczoru Alberto Simao zmierzy się z Jakubem “Kubańczykiem” Flas. Emocji nie powinno zabraknąć także w pojedynku Filipa “Filipka” Marcinaka z Marcinem Dubielem. W oktagonie zobaczymy również byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej Piotra Świerczewskiego, a kolejną swoją walkę stoczy również Adrian “Medusa” Salamon.

Walka wieczoru: Andrzej “Polish Prince” Fonfara – Marcin “El Testosteron” Najman

Andrzej “Polish Prince” Fonfara – Marcin “El Testosteron” Najman Co-main event: Zbigniew Bartman – Tomasz Hajto

Zbigniew Bartman – Tomasz Hajto Co-main event: Tomasz Sarara – Jay Silva

Tomasz Sarara – Jay Silva Denis Labryga – Dawid “Crazy” Załęcki

Paweł “Scarface” Bomba – Dominik Pudzianowski

Ewa “Mrs. Honey” Wyszatycka – Paulina Hornik

Tomasz “Szalony Reporter” Matysiak – Cezary “Czarek Czaruje” Gołębiewski

Monika “Najlepsza Polska Dziennikarka” Laskowska – Nikola “Nikita” Alokin

Konrad Karwat – Jarosław “Ninja Jarek” Sobonkiewicz

Piotr “Lizak” Lizakowski – Dominik Skowyra

Piotr Pająk – Wojciech “Rekordzista” Sobierajski

Kacper “Ludwiczek” Bociański – Mariusz “Super Mario” Sobczak

Clout MMA 1 – gdzie obstawiać?

