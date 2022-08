Chojniczanka – ŁKS: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (27.08.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Pirulo

Chojniczanka – ŁKS to ostatni sobotni mecz w ramach ósmej kolejki Fortuna 1 Ligi. Gospodarze liczą na kolejną pełną pulę na swoim stadionie. Podopieczni Kazimierza Moskala staną natomiast przed szansą objęcia prowadzenia w tabeli. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję online ze starcia Chojniczanka – ŁKS.

1. liga Chojniczanka ŁKS Łódź 3.00 3.35 2.47 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 sierpnia 2022 13:32 .

Chojniczanka Chojnice – ŁKS, gdzie oglądać

Zgoła odmienne cele mają na razie piłkarze Chojniczanki Chojnice i ŁKS-u. Gospodarze aktualnie są tuż nad strefą spadkową. Z kolei łodzianie zadomowili się w czołówce ligowej stawki.

Chojniczanka przystąpi do sobotniej potyczki po wygranej nad Górnikiem Łęczna (2:1). Z kolei ŁKS w pokonanym polu pozostawił Ruch Chorzów (2:0). Ekipa Kazimierza Moskala chce też wrócić na zwycięski szlak na wyjeździe po przegranej ze Stalą Rzeszów (0:1).

Chojniczanka Chojnice – ŁKS, transmisja na żywo w TV

Prawda do pokazywania spotkań Fortuna 1 Ligi posiada Grupa Polsat. Niemniej sobotniej potyczki nie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji, a tylko na platformie streamingowej Polsat Box Go. Dokładne informacje w tej sprawie przekazujemy poniżej.

Chojniczanka Chojnice – ŁKS, transmisja za darmo

Ostatnie ligowe spotkanie Chojniczanki z ŁKS-em miało miejsce w maju 2019 roku. Wówczas łodzianie wygrali 2:0. Żółto-czerwoni mają zatem zaległe rachunki do wyrównania z Rycerzami Wiosny.

Mecz będzie można zobaczyć dzięki usłudze Polsat Box Go. Tak się składa, że bukmacher Fuksiarz przygotował akcję promocyjną, dzięki której można otrzymać dostęp do pakietu sportowego na 30 dni za darmo. Wystarczy tylko dostosować się do konkretnych wytycznych.

Przede wszystkim trzeba zarejestrować konto w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony, a następnie w ciągu 48 godzin dokonać depozytu o minimalnej wartości 50 zł, który można przeznaczyć na grę. Po spełnieniu tych wytycznych, w ciągu 48 godzin aktywny będzie od bukmachera darmowy dostęp do pakietu sportowego na Polsat Box Go.

Chojniczanka Chojnice – ŁKS, transmisja online

Tak jak już wspomnieliśmy transmisje ze spotkania Chojniczanka – ŁKS będzie także dostępna na platformie Polsat Box Go. Można z niej korzystać dzięki dedykowanej stronie internetowej, a także aplikacjom mobilnym dostępnym na urządzenia mobilne z systemem Android i iOS oraz na Smart TV. Rywalizacja zacznie się o 20:00.

Chojniczanka Chojnice – ŁKS, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem spotkania są łodzianie. Kursy na triumf ŁKS-u oscylują w granicach 2,45.

