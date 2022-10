PressFocus Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Chelsea – Wolverhampton: transmisja na żywo w TV oraz stream online. The Blues pod wodzą Grahama Pottera wygrało oba mecze. Czy zwycięską serię przerwą Wilki? Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

Chelsea – Wolverhampton, gdzie oglądać

Graham Potter przejął stery w Chelsea, by z miejsca poprawić jej wyniki. I trzeba przyznać, że na samym początku jego kariery na Stamford Bridge robi to, co do niego należy. The Blues wygrali derby z Crystal Palace, a następnie nie dali szans Milanowi w Lidze Mistrzów. Teraz, rozkręcający się londyńczycy zmierzą się z Wolverhampton.

A Wilki to jedni z największych przegranych początku sezonu. Zajmują miejsce w strefie spadkowej, co zmusiło włodarzy do zwolnienia Bruno Lage’a. Nie da się ukryć, że gospodarze są faworytami sobotniego pojedynku.

Chelsea – Wolverhampton, transmisja na żywo w TV

To starcie nie zostało wybrane przez CANAL+ do transmitowania na kanałach tej telewizji. Nie obejrzymy go zatem w tradycyjnej odmianie tego medium.

Chelsea – Wolverhampton, transmisja online

Spotkanie obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Stamford Bridge.

Chelsea – Wolverhampton, kursy bukmacherskie

Będący na fali wznoszącej The Blues są dla bukmacherów wyraźnym faworytem meczu przeciwko Wilkom.

Chelsea Wolverhampton 1.43 4.90 8.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 października 2022 10:08 .

