Chelsea – Wolverhampton: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w sobotę zmierzą się drużyny wciąż walczące o swoje cele. Chelsea chce jak najszybciej zapewnić sobie trzecią lokatę i udział w Lidze Mistrzów, Wilkom marzy się za to Liga Konferencji. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Chelsea – Wolverhampton, gdzie oglądać

Chelsea nie ma za sobą najlepszego okresu. Najpierw pechowo zremisowała z Manchesterem United, a później niespodziewanie uległa walczącemu o życie Evertonowi. Dlatego też, choć rozgrywamy już 36. kolejkę, The Blues wciąż nie są pewni gry w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. The Blues mają obecnie pięć punktów przewagi nad piątym Tottenhamem, ale oba te zespoły mają wciąż po cztery mecze do rozegrania. Wszystko może się zdarzyć, dlatego też Thomasowi Tuchelowi z pewnością zależy na triumfie nad Wolverhampton.

Wilki mają za sobą koszmarną serię. Przegrały trzy ostatnie mecze w Premier League, nie zdobywając nawet gola! Aż dziw bierze, że wciąż są w walce o europejskie puchary. Ale jeżeli uda im się pokonać Chelsea, zrównają się punktami z siódmym West Hamem. Utrzymanie tej lokaty pozwoliłoby wystąpić w Lidze Konferencji. Droga do osiągnięcia sukcesu wciąż jest długa, zwłaszcza, biorąc pod uwagę najbliższego rywala.

Chelsea – Wolverhampton, transmisja na żywo w TV

Mecz na Stamford Bridge obejrzysz za pośrednictwem Canal+ Premium.

Chelsea – Wolverhampton, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań Premier League. Dotyczy to również sobotniego starcia Chelsea z Wolverhampton. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Chelsea – Wolverhampton, transmisja online

Pojedynek obejrzysz również za pośrednictwem internetu. Wejdź jedynie na stronę canalplus.com i wykup odpowiedni abonament.

Chelsea – Wolverhampton, kursy bukmacherskie

Rzecz jasna, to The Blues są faworytami sobotniego pojedynku. Widać to w kursach proponowanych przez bukmacherów na ten mecz.

Chelsea Wolverhampton Wanderers 1.39 5.00 9.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 maja 2022 09:43 .

