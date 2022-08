PressFocus Na zdjęciu: Dejan Kulusevski

Chelsea – Tottenham: transmisja w TV i online. W hicie 2. kolejki Premier League Chelsea zmierzy się na Stamford Bridge w derbowym meczu z Kogutami. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Chelsea – Tottenham.

Chelsea – Tottenham, gdzie obejrzeć

Obie drużyny sezon 2022/23 rozpoczęły od zwycięstwa, ale zdecydowanie lepsze wrażenie po sobie pozostawili podopieczni Antonio Conte. Tottenham na inaugurację efektownie 4:1 pokonał przed własną publicznością Southampton. Z kolei The Blues sięgnęli po komplet punktów dzięki wyjazdowej wygranej 1:0 z Evertonem.

Chelsea w niedzielne popołudnie będzie miała po swojej stronie atut nie tylko własnego stadionu, ale za ich wygraną przemawia również historia ostatnich bezpośrednich pojedynków. Z siedmiu ostatnich ligowych konfrontacji z Tottenhamem drużyna ze Stamford Bridge wygrała aż sześć. Goście z północnego Londynu ostatni komplet punktów zdobyli w 2018 roku.

Przed niedzielnym meczem trudno jednak wskazać zdecydowanego faworyta. Piłkarze Tottenhamu wybiegną na murawę zdeterminowani przełamania złej serii przeciwko Chelsea oraz z chęcią potwierdzenia, że w tym sezonie będą bardzo mocni. Sprawdź typy na mecz Chelsea – Tottenham.

Chelsea – Tottenham, transmisja na żywo w TV

Niedzielne spotkanie 2. kolejki Premier League, które rozpocznie się o godzinie 17:30, będzie można obejrzeć tylko za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. To właśnie do niej od sezonu 2022/23 należą prawa do transmisji meczów angielskiej ekstraklasy.

Chelsea – Tottenham, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy, transmisja ze spotkania Chelsea – Tottenham będzie dostępna tylko za pośrednictwem internetu. Aby uzyskać do niej dostęp należy zarejestrować konto w Viaplay i wykupić miesięczną subskrypcję. Dzięki temu obejrzymy nie tylko wszystkie mecze angielskiej Premier League, ale również niemieckiej Bundesligi.

Chelsea – Tottenham, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieco większe szanse na zwycięstwo w niedzielnym meczu ma drużyna Thomasa Tuchela. W żadnym jednak wypadku bukmacherzy nie odbierają szans na sukces drużynie gości.

Chelsea Tottenham 2.27 3.50 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 sierpnia 2022 12:48 .

