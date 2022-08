Chelsea – Tottenham: typy, kursy, zapowiedź (14.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Chelsea

Chelsea – Tottenham: typy, kursy, zapowiedź. Pojedynki Chelsea z Tottenhamem zawsze wzbudzają dodatkowe emocje i nie inaczej jest tym razem. Oba zespoły zaliczyły udany start Premier League odnosząc zwycięstwa w 1. kolejce i z pewnością dobrą passę będą chciały podtrzymać również w niedzielnym spotkaniu. Początek meczu o godzinie 17:30.

Stamford Bridge Premier League Chelsea Tottenham 2.30 3.43 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 sierpnia 2022 19:15 .

Chelsea – Tottenham, typy i przewidywania

Chelsea zakończyła swój pierwszym mecz w sezonie na Goodison Park wygrywając 1:0 z Evertonem w zeszły weekend. Gol Jorginho z rzutu okazał się wystarczający, by zdobyć trzy punkty. The Blues wygrali wszystkie cztery spotkania z Tottenhamem w zeszłym sezonie i nie stracili gola w meczu ze Spurs od września 2020 roku. Spurs spisali się jednak znakomicie w wygranym 4:1 meczu z Southampton w zeszły weekend. Chociaż nie można zbytnio porównywać skali rywala, jest to mile widziany wzrost morali przed niedzielnymi derbami Londynu. Obie ekipy wydają się być w dobrej formie i raczej należy nastawić się na wyrównany pojedynek. W myśl reguły, ze każda seria kiedyś się kończy, nasz typ to: remis – TAK.

Chelsea – Tottenham, sytuacja kadrowa

Jedynym kontuzjowanym zawodnikiem w zespole Thomasa Tuchela jest Mateo Kovacić. Niemiecki menedżer ma zatem praktycznie cały skład do wyboru przed pojedynkiem z Tottenhamem. Kalidou Koulibaly został zmieniony w drugiej połowie starcia z Evertonem z powodu skurczu, ale wszystko wskazuje na to, że niedzielny mecz rozpocznie od pierwszej minuty. Nieobecny jest jeszcze Marcos Alonso, który finalizuje transfer do Barcelony i nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu składu.

Oliver Skipp to jedyny nieobecny w kadrze Antonio Conte. Clement Lenglet rozpocznie mecz na ławce rezerwowych, podobnie, jak Richarlison, który powraca do składu po zawieszeniu. Były gracz Evertonu najprawdopodobniej dostanie szansę debiutu w drugiej części gry. Wszystko wskazuje na to, że włoski taktyk zdecyduje się na takie samo zestawienie, co w pierwszej kolejce z Southampton.

Chelsea – Tottenham, ostatnie wyniki

Chelsea rozpoczęła sezon od skromnego zwycięstwa z Evertonem 1:0. Wcześniej The Blues przygotowując się do nowego sezonu rozegrali pięć sparingów. Wygrali trzy z Club America i dwukrotnie z Udinese. ale nie poradzili sobie w starciach z Arsenalem oraz Charlotte, które przegrali po rzutach karnych.

Tottenham w 1. kolejce Premier League pokonał 4:1 Southampton. Podczas przygotowań do nowego sezonu podopieczni Antonio Conte grali w kratkę. Wygrali z reprezentacją ligi koreańskiej i Glasgow Rangers, zremisowali z Sevillą i przegrali z Romą.

Chelsea – Tottenham, historia

Chelsea wygrała wszystkie cztery rywalizacje z Tottenhamem w poprzednim sezonie nie tracąc nawet gola. Co ciekawe, Spurs nie potrafią wygrać z The Blues od 12 spotkań. Ostatni raz udało im się triumfować 8 stycznia 2019 roku w półfinale Pucharu Ligi Angielskiej 1:0.

Chelsea – Tottenham, typy bukmacherskie

Faworytem spotkania według bukmacherów jest Chelsea, a kurscy na zwycięstwo The Blues oscylują wokół 2,30. Nieco większy kurs jest oferowany na zwycięstwo Tottenhamu i wynosi on około 3,20. Najwyższy kurs jest oferowany na remis i oscyluje wokoło 3,35.

Chelsea – Tottenham, przewidywane składy

Chelsea: Mendy, Azpicueta, Silva, Koulibaly, James, Kante, Jorginho, Chilwell, Sterling, Mount, Havertz

Tottenham: Lloris, Davies, Dier, Romero, Royal, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon, Kulusewski, Kane, Son

Chelsea – Tottenham, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie drugiej kolejki Premier League Chelsea – Tottenham będzie można obejrzeć jedynie za pomocą platformy streamingowej Viaplay. Dostęp do meczów Premier League mają również abonenci CANAL+, dzięki zawartej współpracy obu nadawców.

