PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku i Harry Kane

Chelsea – Tottenham: transmisja na żywo oraz stream online. Dwa tygodnie po ostatnim spotkaniu obu ekip czekają nas kolejne derby Londynu. W pucharowym dwumeczu zdecydowanie wygrali gracze The Blues. Czy Antonio Conte w Premier League zdoła powstrzymać ekipę Thomasa Tuchela? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Chelsea – Tottenham, gdzie oglądać

Choć spotkania pomiędzy Chelsea a Tottenhamem jawią nam się jako jedne z największych derbów Londynu, fakty są takie, że w ostatnich latach są to pojedynki jednostronne. Dość powiedzieć, że Koguty po raz ostatni znalazły remedium na swych rywali ponad trzy lata temu – w styczniu 2019 roku. Wówczas Spurs wygrali w Pucharze Ligi 1:0. Warto też dodać, że w rewanżu i tak górą z dwumeczu wyszli The Blues. Tottenham poradził zaś sobie w tych rozgrywkach z Chelsea w 2020 roku, pokonując ich w rzutach karnych. Generalnie, jednak, ostatnie dziesięć meczów to bolesne lekcje futbolu, jakie bogatsi sąsiedzi poczynili tym mniej zasobnym. Tylko w bieżącym sezonie obie ekipy mierzyły się już trzykrotnie. Bilans – trzy triumfy The Blues, 6:0 w bramkach.

A jednak, w samej lidze lepiej ostatnio wiedzie się podopiecznym Antonio Conte. Ci, na pięć ostatnich spotkań, wygrali trzy i zremisowali dwa, pnąc się w górę tabeli. Thomas Tuchel nie zdołał zaś uchronić swej ekipy przed dołkiem formy. W takim samym okresie The Blues wygrali zaledwie raz, trzykrotnie zremisowali i przegrali z Manchesterem City. Tym samym niemal wyłączyli się z gry o mistrzostwo, a na drugim miejscu zastąpił ich Liverpool, mający w dodatku dwa mecze w zanadrzu. Niedzielne starcie będzie więc pojedynkiem ekip nie w najlepszej dyspozycji. Emocji jednak z pewnością nie zabraknie.

Sprawdź nasze typy na mecz Chelsea – Tottenham.

Chelsea – Tottenham, transmisja na żywo w TV

Niedzielne derby Londynu będą podstawą weekendowej ramówki Canal+. Mecz dostępny będzie na dwóch kanałach: Canal+ 4K Ultra oraz Canal+ Sport.

Chelsea – Tottenham, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner współpracuje z Canal+. W wyniku tejże współpracy operator proponuje swoim klientom voucher, który daje 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. W niej można zaś na żywo oglądać transmisje z meczów Premier League. Rzecz jasna, w tym, niedzielne derby stolicy. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Zakład bez ryzyka do 110 zł + bonus do 500 zł Odbierz voucher na Canal Plus Online Odbierz voucher! +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Chelsea – Tottenham, transmisja online

Istnieje również możliwość oglądania nadchodzącego szlagieru 23. kolejki angielskiej ekstraklasy online. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.canalplus.pl i wykupisz sportowy abonament. Powyżej wyjaśniliśmy też, jak uzyskać dostęp do transmisji zupełnie za darmo.

Chelsea – Tottenham, kursy bukmacherskie

Historia ostatnich pojedynków pomiędzy Chelsea i Tottenhamem każe stawiać na The Blues jako faworytów. Tak też tę sytuację widzą bukmacherzy.

Chelsea Tottenham 1.80 3.85 4.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 stycznia 2022 10:16 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin