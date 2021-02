Dzisiaj o godzinie 21:00 rozegrany zostanie mecz Premier League: Chelsea – Newcastle. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Chelsea – Newcastle. The Blues mogą wskoczyć do TOP4

Londyński team od momentu zmiany opiekuna nie zaznał jeszcze smaku porażki. Ekipa ze Stamford Bridge pod wodzą Thomasa Tuchela rozegrała cztery mecze ligowe, wygrywając trzykrotnie. Ponadto zaliczyła też remis. Godne uwagi jest również to, że The Blues zaliczyli zwycięstwo w Pucharze Anglii, pokonując ostatnio 1:0 Barnsley FC. Wydaje się zatem, że londyńczycy są na fali wznoszącej.

Tymczasem zawodnicy Srok przed tygodniem wygrali 3:2 z Southampton. Z kolei wcześniej ulegli Crystal Palace 1:2. Newcastle ogólnie w siedmiu ostatnich spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki, zaliczyło aż pięć porażek, a wygrało dwukrotnie. Na wyjeździe ekipa Steve’a Bruce’a wygrała tylko raz w ostatnich sześciu spotkaniach ligowych, gdy pokonała Everton 2:0.

Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w listopadzie minionego roku. Górą w tym boju byli londyńczycy, wygrywając 2:0. Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między obiema ekipami The Blues wygrali cztery razy, a jedno zwycięstwo zanotowali zawodnicy teamu z St. James Park.

Więcej o meczu Chelsea – Newcastle w tym typy bukmacherskie, znajdziecie w naszej obszernej zapowiedzi.

Chelsea – Newcastle: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie w Londynie będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Premier League: Chelsea – Newcastle transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Canal+ Sport 2. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00. Skomentują je Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.

Chelsea – Newcastle, transmisja online

Transmisja poniedziałkowego meczu Premier League będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Chelsea – Newcastle: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.