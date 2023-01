PressFocus Na zdjęciu: Jack Grealish

Chelsea – Manchester City: gdzie oglądać mecz Premier League? W czwartkowy wieczór czeka nas bardzo ciekawa konfrontacja na Stamford Bridge. Na przeciwko siebie staną dwie uznane firmy, które bardzo potrzebują punktów na tym etapie sezonu. Sprawdź gdzie oglądać mecz Chelsea – Manchester City.

Chelsea – Manchester City, gdzie oglądać

The Blues obecnego sezonu zdecydowanie nie mogą zaliczyć do udanych. Nadal mają jednak szansę na to, aby nie spisywać go na straty. Choć zajmują dziesiąte miejsce w tabeli nie można im odbierać szans na zakończenie sezonu na miejscach premiowanych występami w europejskich pucharach. Potrzebują jednak do tego punktów, także w takich meczach jak czwartkowy z Manchesterem City.

Z kolei podopieczni Josepa Guardioli nie mogą sobie pozwolić na potknięcia, jeżeli marzą o dogonieniu londyńskiego Arsenalu i zdobyciu mistrzowskiego tytułu. Do czwartkowego spotkania przystąpią w roli wyraźnego faworyta. Sprawdź typy na mecz Chelsea – Manchester City.

Chelsea – Manchester City, transmisja TV

Od tego sezonu tylko wybrane mecze Premier League są transmitowane w tradycyjnej telewizji. Niestety jednym z nich nie będzie pojedynek Chelsea z Manchesterem City. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 21:00 obejrzymy tylko na platformie streamingowej Viaplay.

Chelsea – Manchester City, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy, mecz Chelsea z Manchesterem City będzie można obejrzeć na platformie Viaplay. Spotkanie skomentują Przemysław Pełka i Michał Zachodny.

Chelsea – Manchester City, kursy bukmacherskie

Kto jest faworytem czwartkowego spotkania? Według bukmacherów Manchester City. I patrząc na oferowane przez nich kursy – dość wyraźnym.

Chelsea Manchester City 5.40 4.20 1.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 stycznia 2023 11:12 .