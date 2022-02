PressFocus Na zdjęciu: Mateo Kovacić

Gdzie obejrzeć mecz Chelsea – Lille? We wtorek przygodę z fazą pucharową Ligi Mistrzów w sezonie 2021/22 rozpoczną kolejne drużyny. Jeden pojedynków rozegrany zostanie na Stamford Bridge w Londynie. Mecz z udziałem Chelsea będzie transmitowany w polskiej telewizji. Przedstawiamy również jak zupełnie za darmo uzyskać na 30 dni dostęp do kanałów, na których możemy oglądać wszystkie mecze Ligi Mistrzów.

Mecz Chelsea – Lille dzisiaj, gdzie oglądać

Jedną z par 1/8 finału Ligi Mistrzów w której możemy wskazać zdecydowanego faworyta do awansu do ćwierćfinału jest na pewno para Chelsea – Lille. Każde inne rozstrzygnięcie niż awans The Blues do najlepszej ósemki będzie dużą niespodzianką. Podopieczni Thomasa Tuchela krok w tym kierunku będą chcieli zrobić już w sobotę na Stamford Bridge.

Chelsea w ostatnich tygodniach nie prezentuje co prawda wielkiej formy, ale potrafi rozstrzygać mecze na swoją korzyść. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, The Blues wygrali pięć ostatnich pojedynków. Tymczasem Lille w ostatnich czterech ligowych meczach zapisało na swoje konto tylko cztery punkty.

Obie drużyny w 2019 roku miały okazję mierzyć się w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W obu spotkaniach trzy punkty na swoje konto zapisała Chelsea. Jak będzie tym razem?

Chelsea – Lille, transmisja na żywo w TV

Prawami do transmisji meczów Ligi Mistrzów dysponuje stacja Polsat i to właśnie na jej kanałach możemy oglądać “na żywo” wszystkie spotkania 1/8 finału. Wtorkowe spotkanie Chelsea – Lille, które rozpocznie się o godzinie 21:00, będzie transmitowane na kanale Polsat Sport Premium 2.

Chelsea – Lille: transmisja na żywo za darmo

Kanał Polsat Sport Premium 2, na którym transmitowany będzie mecz Chelsea – Lille, można również oglądać za pośrednictwem usługi Polsat Box Go. Teraz można zupełnie za darmo otrzymać na 30 dni dostęp do pakietu sportowego w tej usłudze. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Aby z niej skorzystać wystarczy wypełnić dwa kroki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

To wszystko! Jeżeli spełnisz te warunki, w ciągu 48h otrzymasz od Fuksiarza dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go i będziesz mógł przez najbliższy miesiąc oglądać za darmo mecze Ligi Mistrzów.

Chelsea – Lille, transmisja online

Kanały sportowe Polsatu można oglądać za pośrednictwem usługi Polsat Box Go, po uzyskaniu dostępu do pakietu sportowego. Powyżej znajdziecie sposób, dzięki któremu taki dostęp otrzymacie na 30 dni zupełnie za darmo.

Chelsea – Lille, kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherów na to spotkanie jasno wskazują faworyta. Remis lub wygrana Lille we wtorkowym meczu traktowana będzie w kategoriach bardzo dużej niespodzianki.

Chelsea Lille 1.33 5.45 12.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 lutego 2022 09:26 .

