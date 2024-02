Chelsea - Leeds transmisja na żywo w TV oraz stream online. W środowy wieczór interesująco zapowiada się mecz na Stamford Bridge, którego stawką będzie awans do 1/4 finału Pucharu Anglii. Spotkanie zacznie się o godzinie 20:30.

Chelsea – Leeds, gdzie oglądać

Chelsea i Leeds United to mecz, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału Pucharu Anglii. Zmierzą się ze sobą ekipy z Premier League i The Championship.

Ekipa Mauricio Pochettino w drodze do 1/8 finału krajowego pucharu eliminowała Preston North End oraz Aston Villę. Leeds natomiast w pokonanym polu pozostawiło Peterborough United i Plymouth Argryle. Sprawdź typy na mecz Chelsea – Leeds United.

Chelsea – Leeds, transmisja na żywo w TV

Mecz na Stamford Bridge będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania będzie emitowana na antenie Eleven Sports 4. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:30.

Chelsea – Leeds, transmisja online

Mecz w Londynie będzie do obejrzenia również w internecie, dzięki usłudze CANAL+ online. Warto założyć kontro za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupić pakiet z wszystkimi stacjami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Spotkanie z udziałem Milanu i Atalanty zacznie się w niedzielę 25 lutego o godzinie 20:45.

Chelsea – Leeds, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Kurs na wygraną Chelsea kształtuje się w wysokości 1.52. Opcję na remis wyceniono na 4.60. Tymczasem typ na zwycięstwo Leeds wynosi 6.00 i według bukmacherów jest najmniej realny.

