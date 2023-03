Chelsea - Everton: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Batalia na Stamford Bridge zapowiada się bardzo interesująco. The Blues są ostatnio zdecydowanie na fali wznoszącej. W tym miejscu możesz zapoznać się z informacjami, gdzie znaleźć transmisję ze spotkania.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Chelsea FC – Everton, gdzie oglądać

Chelsea ostatnio wskoczyła na właściwe tory i ani myśli z nich schodzi. Podopieczni Grahama Pottera mogą pochwalić się trzema z rzędu zwycięstwami. W poprzedniej kolejce ligowej The Blues pokonali spokojnie Leicester City (3:1).

Everton jest natomiast po przełamaniu z Brentfordem (1:0). Drużyna Syne Dyche’a wróciła zatem na zwycięski szlak po trzech meczach bez wygranej, w których zaliczyła dwie porażki i remis.

Zobacz pozostałe typy na dziś, by wiedzieć, jak stworzyć jak najlepszy kupon u bukmachera!

Chelsea FC – Everton, transmisja na żywo w TV

Mamy dobre wieści dla kibiców angielskiej piłki. Potyczkę na stadionie w Londynie będzie można obejrzeć w telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 2. Rywalizację skomentują Andrzej Twarowski i Maciej Łuczak.

Chelsea FC – Everton, transmisja online

Ostatnie sobotnie spotkanie w Premier League będzie można zobaczyć również dzięki usłudze CANAL+ Online. Standardowy abonament obejmujący dostęp do kanałów CANAL+ kosztuje 49 zł miesięcznie, jednak korzystając z naszej oferty, przez pierwsze trzy miesiące będziecie płacić jedynie 20 zł. Można zatem zaoszczędzić 87 zł. Godne uwagi jest to, że subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Chelsea FC – Everton, kursy bukmacherskie

Analitycy w roli faworyta widzą gospodarzy. Kurs na triumf Chelsea oscyluje w granicach 1,50.

Bukmacher 1 X 2 Superbet 1.53 4.20 7.00 Fortuna 1.54 4.10 6.80 forBET 1.54 4.10 6.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 marca 2023 04:59 .