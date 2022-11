PressFocus Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Chelsea – Dinamo: transmisja w TV i online. The Blues już wcześniej zagwarantowali sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. W ostatnim meczu fazy grupowej będą chcieli jednak zrewanżować się rywalowi za porażkę w pierwszym pojedynku. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Chelsea – Dinamo.

Chelsea – Dinamo, gdzie obejrzeć

Chelsea jest pewna nie tylko gry w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, ale również wyjścia z grupy z pierwszego miejsca. Środowe spotkanie będzie dla niej pojedynkiem o “pietruszkę”, ale nie oznacza to, że Dinamo może liczyć na taryfę ulgową. Wręcz przeciwnie, bowiem zespół Grahama Pottera będzie chciał zrewanżować się za pierwszy mecz, w którym Chelsea musiała uznać wyższość Dinama w Zagrzebiu.

Dinamo ma natomiast o co grać. Zespół z Zagrzebia zajmuje ostatnie miejsce w tabeli grupy E, ale ma tylko dwa punkty straty do trzeciego Red Bull Salzburg. Dinamo ma więc cały czas szanse na kontynuowanie przygody z europejskimi pucharami, ale potrzebuje do tego zwycięstwa nad Chelsea oraz porażki Salzburga w meczu z Milanem.

W roli zdecydowanego faworyta do meczu przystąpi jednak Chelsea. Sprawdź aktualne typy na mecz Chelsea – Dinamo.

Chelsea – Dinamo, transmisja na żywo w TV

Środowe spotkanie pomiędzy Chelsea i Dinamem rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja z meczu będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 6.

Chelsea – Dinamo, transmisja online

Za pośrednictwem internetu spotkanie Chelsea – Dinamo możemy obejrzeć w usłudze CANAL+ online. Czytelnicy goal.pl mogą teraz uzyskać rabat w wysokości 96 zł. Otrzymamy go rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i decydując się na wykupienie półrocznego dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports. Za cały okres zapłacimy tylko 288 zł.

Chelsea – Dinamo, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie dają większych szans na niespodziankę w tym meczu. Ich zdaniem wyraźnym faworytem do zdobycia trzech punktów jest Chelsea.

Stamford Bridge Liga Mistrzów, gr. E Chelsea Dinamo Zagrzeb 1.35 5.60 9.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 listopada 2022 11:09 .

