Chelsea - Aston Villa: gdzie oglądać mecz Premier League? Matty Cash wraz ze swoim zespołem udadzą się na wyjazd do Londynu, gdzie czeka na nich The Blues. Sprawdź gdzie oglądać mecz Chelsea - Aston Villa.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Chelsea – Aston Villa: gdzie oglądać?

Jedno z czterech niedzielnych spotkań w Premier League to starcie Chelsea – Aston Villa. Obie drużyny walczą o awans do europejskich pucharów, lecz obecnie w nieco lepszej formie są podopieczni Enzo Mareski. The Blues w ostatnich pięciu meczach wygrali trzykrotnie, zaś The Villans notują serię siedmiu spotkań bez zwycięstwa. Czy w rywalizacji z londyńczykami uda się im przełamać złą passę? Sprawdź typy na mecz Chelsea – Aston Villa.

Chelsea – Aston Villa: transmisja w TV

Brak transmisji w telewizji.

Chelsea – Aston Villa: transmisja online

Spotkanie w ramach 13. kolejki Premier League pomiędzy Chelsea a Aston Villą będzie transmitowane tylko i wyłącznie w internecie. Mecz z udziałem Matty’ego Casha można zobaczyć na platformie streamingowej Viaplay. Pierwszy gwizdek o godzinie 14:30.

Chelsea – Aston Villa: kto wygra?

Gdzie oglądać mecz Chelsea – Aston Villa? Transmisja spotkania Chelsea – Aston Villa będzie dostępna w internecie na platformie streamingowej Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie Chelsea – Aston Villa? Mecz zostanie rozegrany w niedzielę (1 grudnia) o godzinie 14:30 na Stamford Bridge.

