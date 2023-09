Chelsea - Aston Villa: transmisja na żywo w TV oraz stream online. The Blues mocno rozczarowują na początku sezonu. Czy zdołają pokonać zespół, z którym w czwartek poradziła sobie Legia Warszawa? Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

Chelsea – Aston Villa, gdzie oglądać

Chelsea za kadencji Todda Boehly’ego wydala już ponad miliard funtów. Mimo tego, choć przed nami już szósta kolejka Premier League, The Blues wygrali w tym sezonie zaledwie jedno ligowe spotkanie. Dodając do tego fakt, że nie występują oni w europejskich pucharach, otrzymamy iście mroczny obraz. W niedzielę na Stamford Bridge przyjedzie Aston Villa. The Villans doznali w czwartek szokującej porażki z Legią Warszawa. Nie ulega jednak wątpliwości, że w starciu ligowym ujrzymy skład galowy, a londyńczyków nie czekać będzie łatwa przeprawa.

Chelsea – Aston Villa, transmisja na żywo w TV

Mecz nie będzie dostępny w stacji CANAL+, co oznacza, że nie obejrzymy go w tradycyjnej telewizji.

Chelsea – Aston Villa, transmisja online

Spotkanie angielskiej ekstraklasy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Stamford Bridge.

Chelsea – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Pomimo sytuacji w tabeli, bukmacherzy uważają, że The Blues mają zdecydowanie większe szanse na zgarnięcie trzech punktów.

