Z meczu Celta – Real Madryt: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (20 marca) o godzinie 16:15. Spotkanie na Estadio de Balaidos odbędzie się w ramach 28. kolejki La Liga. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Celta – Real Madryt. Estadio de Balaidos leży Królewskim

Podopieczni Zinedine’a Zidane’a podejdą do spotkania z ekipą z Vigo, chcąc za wszelką cenę włączyć się na dobre w walkę o mistrzostwo Hiszpanii. Real Madryt przed startem dzisiejszego meczu mają zaledwie sześć oczek straty do pierwszego Atletico Madryt, plasując się na trzeciej pozycji.

Tymczasem ekipa z Vigo zadomowiła się na 10. pozycji, znajdując się praktycznie na tzw. ziemi niczyjej. Celta ani nie jest zagrożona spadkiem, a i europejskich puchary będą kwestią trudną do wywalczenia. Tym bardziej że piłkarze Celestes ostatnio głównie remisują. W ośmiu ostatnich potyczkach zaliczyli pięć podziałów punktów.

Celta – Real Madryt, transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie Estadio de Balaidos będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu La Liga: Celta – Real Madryt transmisja na żywo będzie dostępna na antenach Canal+ Sport 2 i Canal+ 4K. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:15. Skomentują je Adam Marchliński i Leszek Orłowski.

Celta – Real Madryt: transmisja online

Transmisja sobotniego meczu La Liga będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Celta – Real Madryt: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.

Celta – Real Madryt: kursy bukmacherskie

W sobotnim spotkaniu bukmacherzy zdecydowanie większe szanse na zdobycie trzech punktów dają gościom.

Celta Vigo Real Madryt 4.70 3.90 1.80 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 20. marca 2021 09:23 .



