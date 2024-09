Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Cagliari Calcio – SSC Napoli: gdzie oglądać?

Jednym z niedzielnych spotkań włoskiej Serie A będzie rywalizacja pomiędzy Cagliari Calcio a zespołem SSC Napoli. Faworytem tej rywalizacji jest oczywiście ekipa spod Wezuwiusza i trudno spodziewać się innego wyniku, niż pewne trzy punkty zespołu Antonio Conte, który w tym sezonie radzi sobie dość dobrze.

Cagliari Calcio – SSC Napoli: transmisja TV

Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1. To jedyna dostępna forma tradycyjnego obejrzenia tego starcia.

Cagliari Calcio – SSC Napoli: stream online

Alternatywą dla telewizji jest stream online. On dostępny będzie na stronie Elevensport.pl i w usłudze STS TV. Aby z niej skorzystać Zarejestruj konto w STS, wykorzystując nasz kod promocyjny GOAL oraz zagraj w ciągu 24h przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł.

*Reklama Oglądaj ZA DARMO mecze Serie A na stronie STS Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Cagliari Calcio – SSC Napoli: kto wygra?

Kto wygra mecz? Cagliari Calcio 0% Remis 0% SSC Napoli 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Cagliari Calcio

Remis

SSC Napoli

Cagliari Calcio – SSC Napoli: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL. Bukmacherzy jasno wskazują, że faworytem jest zespół SSC Napoli. Na zwycięstwo zespołu spod Wezuwiusza postawimy już za mniej więcej 1.86. Remis z kolei to około 3.75. Kurs na trzy punkty gospodarzy oscyluje w okolicach 4.15.

Cagliari SSC Napoli 4.40 3.80 1.86 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 września 2024 08:59 .

Kiedy odbędzie się mecz Cagliari Calcio – SSC Napoli? Mecz odbędzie się w niedzielę 15 września 2024 roku o godzinie 18:00. Gdzie oglądać mecz Cagliari Calcio – SSC Napoli? Mecz będzie można oglądać na antenie Eleven Sports 1 i na stronie Elevensport.pl oraz usłudze STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.