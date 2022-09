PressFocus Na zdjęciu: Premier League: Arsenal

Brentford – Arsenal: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Po świetnym początku sezonu w wykonaniu Arsenalu kibice oczekują, że drużyna podtrzyma dobrą passę i zanotuje kolejne zwycięstwo z dużo niżej notowanym rywalem. Brentford w tym sezonie prezentuje się nad wyraz dobrze i niewykluczone, ze postawi się Kanonierom.

Brentford – Arsenal, gdzie oglądać

W tym sezonie Szerszenie po sześciu kolejkach zajmują stosunkowo wysokie, dziewiąte miejsce, co ciekawe, mając tyle samo punktów co Livepool. Brentford gra w sposób zdyscyplinowany, a do przodu ciągnie go Ivan Toney. Dobra postawa napastnika nie uszła uwadze trenerowi Lwów Albionu, który zdecydował się powołać go na wrześniowe mecze reprezentacji Anglii.

Arsenal w dużej mierze za sprawą niezwykle udanego letniego okienka transferowego dysponuje obecnie kadrą na tyle mocną, że może być postrzegany jako realny pretendent do walki o tytuł mistrza Anglii. Kanonierzy grają zarówno efektownie, jak i efektywnie. Dzięki temu po sześciu meczach zajmują trzecią pozycję w ligowej tabeli.

Zapoznajcie się z naszymi typami na spotkanie Brentford z Arsenalem.

Brentford – Arsenal, transmisja na żywo w TV

Niedzielne spotkanie Premier League niestety nie będzie dostępne w polskiej telewizji naziemnej.

Brentford – Arsenal, transmisja online

Mecz Brentford z Arsenalem będzie dostępny za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z tego meczu.

Brentford – Arsenal, kursy bukmacherskie

Arsenal w tym sezonie jest na fali i nie powinno dziwić to, ze jest faworytem meczu z Brentfrod. Kursy na zwycięstwo Kanonierów oscylują w granicach 1.77.

Brentford Arsenal 4.60 4.20 1.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 września 2022 09:35 .

