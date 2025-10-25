Borussia Dortmund – FC Koln: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (25.10.2025)

Borussia Dortmund – FC Koln: gdzie oglądać?
Borussia Dortmund zagra z FC Koln w szlagierze 8. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 25 października, o godzinie 18:30 na Signal Iduna Park. Gospodarze do tej pory imponują formą przed własną publicznością. W tym sezonie ligowym jeszcze nie przegrali u siebie. Po ostatnim remisie z RB Lipsk (1:1) i wyjazdowej porażce w Der Klassiker z Bayernem Monachium (1:2), Borussia będzie chciała powrócić na zwycięską ścieżkę.
Tymczasem drużyna Lukasa Kwasnioka zajmuje obecnie 6. miejsce w tabeli, choć ostatnie tygodnie nie były dla zespołu zbyt udane. W pięciu poprzednich meczach zwyciężyli tylko raz. W zespole Kozłów dużą rolę odgrywa Jakub Kamiński, który latem został wypożyczony z Wolfsburga. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Borussia Dortmund – FC Koln.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Borussia Dortmund – FC Koln: transmisja w TV
Mecz Borussia Dortmund – FC Koln obejrzysz na żywo na antenie Eleven Sports 3. Spotkanie skomentują Michał Wszołek i Tomasz Zieliński.
Borussia Dortmund – FC Koln: stream online
Spotkanie rozgrywane na Signal Iduna Park między Borussią Dortmund a FC Koln będzie też dostępny na stronie elevensports.pl oraz u bukmachera STS.
Jak oglądać mecz Bayern – Werder w STS TV?
Mecz Borussii Dortmund z FC Koln na Signal Iduna Park możesz obejrzeć również w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Borussia – FC Koln zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Borussia Dortmund – FC Koln: sonda
Kto wygra starcie na Signal Iduna Park?
- Borussia Dortmund 100%
- Będzie remis 0%
- FC Koln 0%
1+ Votes
Borussia Dortmund – FC Koln: kursy bukmacherskie
Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 3, na stronie elevensports.pl oraz w usłudze STS TV.
Spotkanie odbędzie się w sobotę, 25 października, o godzinie 18:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.