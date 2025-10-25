Borussia Dortmund – FC Koln: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (25.10.2025)

Borussia Dortmund podejmie FC Koln w meczu 8. kolejki 1. Bundesligi. Mecz rozpocznie się na Signal Iduna Park w sobotę (25 października) o godz. 18:30. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć hitowy mecz.

Borussia Dortmund – FC Koln: gdzie oglądać?

Borussia Dortmund zagra z FC Koln w szlagierze 8. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 25 października, o godzinie 18:30 na Signal Iduna Park. Gospodarze do tej pory imponują formą przed własną publicznością. W tym sezonie ligowym jeszcze nie przegrali u siebie. Po ostatnim remisie z RB Lipsk (1:1) i wyjazdowej porażce w Der Klassiker z Bayernem Monachium (1:2), Borussia będzie chciała powrócić na zwycięską ścieżkę.

Tymczasem drużyna Lukasa Kwasnioka zajmuje obecnie 6. miejsce w tabeli, choć ostatnie tygodnie nie były dla zespołu zbyt udane. W pięciu poprzednich meczach zwyciężyli tylko raz. W zespole Kozłów dużą rolę odgrywa Jakub Kamiński, który latem został wypożyczony z Wolfsburga. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Borussia Dortmund – FC Koln.

Borussia Dortmund – FC Koln: transmisja w TV

Mecz Borussia Dortmund – FC Koln obejrzysz na żywo na antenie Eleven Sports 3. Spotkanie skomentują Michał Wszołek i Tomasz Zieliński.

Borussia Dortmund – FC Koln: stream online

Spotkanie rozgrywane na Signal Iduna Park między Borussią Dortmund a FC Koln będzie też dostępny na stronie elevensports.pl oraz u bukmachera STS.

Jak oglądać mecz Bayern – Werder w STS TV?

Mecz Borussii Dortmund z FC Koln na Signal Iduna Park możesz obejrzeć również w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Transmisja z meczu Borussia – FC Koln zostanie odblokowana.

Borussia Dortmund – FC Koln: sonda

Kto wygra starcie na Signal Iduna Park? Borussia Dortmund

Będzie remis

FC Koln Borussia Dortmund 100%

Będzie remis 0%

FC Koln 0% 1+ Votes

Borussia Dortmund – FC Koln: kursy bukmacherskie

Borussia Dortmund FC Koeln 1.42 5.10 6.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 października 2025 12:16 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Borussia Dortmund – FC Koln? Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 3, na stronie elevensports.pl oraz w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Borussia Dortmund – FC Koln? Spotkanie odbędzie się w sobotę, 25 października, o godzinie 18:30.

