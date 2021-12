PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland i Dayot Upamecano

Borussia – Bayern: transmisja za darmo oraz stream online. W sobotni wieczór na Signal Iduna Park w Dortmundzie rozegrany zostanie mecz na szczycie tabeli Bundesligi. Miejscowa Borussia podejmować będzie faworyzowanych gości z Monachium. Meczu niestety nie obejrzymy w polskiej telewizji, ale przedstawiamy jak zupełnie za darmo oglądać o za pośrednictwem internetu.

Mecz Bayernu Monachium dzisiaj, gdzie oglądać

Bayern Monachium prowadzi obecnie w ligowej tabeli, ale ma zaledwie jeden punkt przewagi nad Borussią. To właśnie drużyna z Dortmundu wydaje się być jedynym zespołem w stawce, który jest w stanie w jakikolwiek sposób zagrozić Bawarczykom w walce o mistrzowski tytuł w obecnym sezonie.

W sobotę gospodarze będą chcieli wykorzystać atut własnego boiska, na którym w tym sezonie wygrali wszystkie siedem dotychczasowych meczów. Bayern stanie więc przed bardzo trudnym zadaniem, ale w ostatnim czasie pokazywał już, że potrafi wygrywać w Dortmundzie.

Spotkanie na Signal Iduna Park będzie również pojedynkiem dwóch superstrzelców swoich drużyn – Erlinga Haalanda i Roberta Lewandowskiego. Kto wyjdzie z tego starcia górą? Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Borussia – Bayern.

Mecz Bayernu dzisiaj, transmisja na żywo w TV

Hitu 14. kolejki Bundesligi, podobnie jak innych spotkań, nie będziemy mogli obejrzeć w tradycyjnej telewizji w Polsce. Prawa do transmisji meczów ligi niemieckiej należą bowiem do platformy streamingowej Viaplay, która transmituje mecze tylko za pośrednictwem internetu po wykupieniu odpowiedniej subskrypcji. Poniżej pokazujemy jednak sposób, w jaki można obejrzeć mecz Borussii z Bayernem zupełnie za darmo.

Borussia – Bayern, transmisja online

Spotkanie Borussia z Bayernem można obejrzeć online po wykupieniu subskrypcji na platformie streamingowej Viaplay. Jednak jednak sposób na to, aby uzyskać dostęp do transmisji zupełnie za darmo. Umożliwiają to legalni bukmacherzy, którzy transmisje ze spotkań niemieckiej Bundesligi udostępniają na swoich platformach. Trzeba spełnić jednak proste warunki, o których piszemy poniżej.

Mecz Bayernu: transmisja na żywo za darmo

Jednym z bukmacherów, który ma w swojej ofercie transmisje z meczów Bundesligi jest STS zakłady bukmacherskie. Mecz Borussii z Bayernem będzie można obejrzeć w usłudze STS TV, do której dostęp mają wszyscy klienci STS, którzy w ciągu ostatnich 24 godzin zagrają kupon za dowolną stawkę, z dowolnym kursem. To wszystko! Jeżeli nie posiadasz konta, a chciałbyś uzyskać dostęp do transmisji, możesz dokonać jego rejestracji klikając w poniższy link.

Borussia – Bayern, kursy bukmacherskie

Choć Borussia będzie miała po swojej stronie atut własnego boiska, na którym w tym sezonie nie straciła jeszcze ani jednego punktu, za faworyta do wygranej w sobotnim meczu uważany jest Bayern Monachium. Widać to także po kursach oferowanych na ten mecz przez polskich legalnych bukmacherów.

Borussia Dortmund Bayern Monachium 4.00 4.50 1.82 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4. grudnia 2021 07:35 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin