PressFocus Na zdjęciu: Dries Mertens i Lorenzo Insigne

Bologna – Napoli: transmisja na żywo w telewizji oraz online. W starciu 22. kolejki Serie A gracze Luciano Spallettiego spróbują nadrobić stratę do liderującego tandemu z Mediolanu. Ich rywalem będzie dwunasta w stawce Bologna. Spotkanie dostępne będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Bologna – Napoli, gdzie oglądać

Napoli po świetnym początku sezonu w ostatnich miesiącach znacznie zwolniło. Podopieczni Luciano Spallettiego obecnie tracą już aż sześć punktów do liderującego Interu Mediolan, który w dodatku rozegrał o jeden mecz mniej. Partenopei wciąż mają szansę na walkę o mistrzostwo, ale muszą powrócić do regularnego punktowania. W ostatnich pięciu kolejkach wygrali zaledwie dwukrotnie, tyle samo razy przegrywając. Mało tego, dali się upokorzyć w Pucharze Włoch Fiorentinie. Porażka 2:5 to coś, o czym trudno zapomnieć. Zespół z Neapolu nie ma jednak innego wyjścia; na ich szczęście, kolejny rywal jest ze znacznie niższej półki.

Bologna to ekipa zakotwiczona w środku tabeli, a jej ostatnie wyniki wskazują na jeszcze gorszą dyspozycję. W pięciu ostatnich kolejkach przegrali aż czterokrotnie! Niespodziewany triumf na Sassuolo przełamał na chwilę fatalną serię, ale w ostatniej serii gier Bologna ponownie nie dała rady rywalom – tym razem Cagliari. Choć Napoli grać będzie na wyjeździe, każdy inny wynik niż triumf Partenopei będzie zaskoczeniem. Zwłaszcza, że w zespole gospodarzy zabraknie aż dziewięciu graczy.

Sprawdź nasze typy na mecz Bologna – Napoli.

Bologna – Napoli, transmisja na żywo w TV

Jak większość spotkań Serie A, poniedziałkowy pojedynek dostępny będzie za pośrednictwem stacji Eleven Sports. Mecz ten obejrzeć będzie można na kanale Eleven Sports 1.

Bologna – Napoli, transmisja za darmo

Transmisja z poniedziałkowego spotkania drużyny Piotra Zielińskiego dostępna za darmo dla klientów Fortuna zakłady bukmacherskie. Założyć konto u tego operatora możesz, klikając w poniższy przycisk. Pamiętaj, by skorzystać z kodu promocyjnego GOAL. Uprawnia on do uzyskania atrakcyjnego pakietu powitalnego.

Aby móc korzystać z transmisji meczu trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, musisz posiadać konto u bukmachera. Poza tym, należy posiadać na koncie jakąkolwiek kwotę pieniędzy oraz zagrany i rozliczony w ciągu ostatnich 7 dni kupon.

Bologna – Napoli, transmisja online

Spotkanie dostępne będzie również w internecie. Żeby obejrzeć je tam, musisz wejść na stronę Elevensports.pl i wykupić odpowiedni abonament. Powyżej wyjaśniliśmy też, jak uzyskać dostęp do transmisji online za darmo na stronie bukmachera – Fortuna.

Bologna – Napoli, kursy bukmacherskie

Forma obu drużyn jest mocno w kratkę, dlatego też bukmacherzy nie widzą w nadchodzącym spotkaniu wyraźnego faworyta, choć więcej zarobić można, stawiając na gospodarzy.

Bologna SSC Napoli 4.05 3.55 1.97 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17. stycznia 2022 11:35 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin