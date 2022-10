PressFocus Na zdjęciu: Gabriel Martinelli

Bodo/Glimt – Arsenal: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Kanonierzy idą, jak burza w tegorocznej fazie grupowej. U siebie nie dali szans Bodo/Glimt. Czy w Norwegii będzie inaczej? Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

Aspmyra Stadion Liga Europy, gr. A Bodo/Glimt Arsenal 7.00 5.20 1.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 października 2022 09:14 .

Bodo/Glimt – Arsenal, gdzie oglądać

Pierwszy garnitur Arsenalu imponuje na początku sezonu w Premier League, zaś drugi w Lidze Europy. Mikel Arteta nawet nie ukrywa, że europejskie puchary to dla niego obecnie kwestia drugorzędna i desygnuje do gry zawodników rezerwowych. Inną sprawą jest, że ci chcą pokazać się z jak najlepszej strony i – jak dotąd – nie zawiedli. Kanonierzy rozegrali tylko dwa, a nie trzy, spotkania w grupie, a i tak przewodzi stawce. Londyńczycy stracili zaledwie jedną bramkę w Zurychu, zaś tydzień temu nie dali szans Bodo/Glimt. Czy własny stadion zadziała na Norwegów krzepiąco na tyle, by urwać punkty wielkiemu faworytowi? Śmiem wątpić.

Sprawdź nasze typy na mecz Bodo/Glimt – Arsenal.

Bodo/Glimt – Arsenal, transmisja na żywo w TV

Wyłączne prawa do transmitowania spotkań Ligi Europy ma platforma streamingowa Viaplay. Meczu Kanonierów nie obejrzymy zatem w tradycyjnej telewizji.

Bodo/Glimt – Arsenal, transmisja online

Mecz będzie za to dostępny w aplikacji oraz internecie. Wystarczy, że wejdziesz na stronę viaplay.pl i wykupisz odpowiedni abonament.

Bodo/Glimt – Arsenal, kursy bukmacherskie

To Arsenal jest zdecydowanym faworytem operatorów w czwartkowym pojedynku.

Bodo/Glimt Arsenal 7.00 5.20 1.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 października 2022 09:14 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin