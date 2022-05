PressFocus Na zdjęciu: Jan Błachowicz

UFC: Jan Błachowicz – Aleksander Rakić: gdzie oglądać za darmo? W nocy z sobotę na niedzielę Jan Błachowicz wróci do oktagonu i będzie starał się wrócić na zwycięską ścieżkę. Sprawdź kiedy będzie walczył Polak i jak uzyskać dostęp do transmisji zupełnie za darmo. Zobacz gdzie możesz obstawić walkę Błachowicz – Rakić.

UFC. Błachowicz – Rakić: kiedy i o której?

Walka Jana Błachowicza z Aleksandrem Rakiciem będzie walką wieczoru podczas gali UFC Fight Night, która odbędzie się w Las Vegas w nocy z soboty na niedzielę (14/15 maja). Pierwotnie do pojedynku miało dojść w marcu, ale został on przełożony z uwagi na kontuzję polskiego wojownika. Dla Błachowicza będzie to pierwsza walka po październikowej przegranego z Gloverem Teixeirą w ramach gali UFC 267.

Początek gali UFC Fight Night planowany jest na godzinę 1:30 czasu polskiego z soboty na niedzielę. Karta walk, która została podzielona na wstępną i główną, obejmuje aż 11 pojedynków. Pierwsze walki z karty głównej planowane są na godzinę 4:30. Dopiero w ostatniej z nich do oktagonu wyjdzie Jan Błachowicz.

UFC. Błachowicz – Rakić: transmisja w TV

Transmisji z najbliższej walki Jana Błachowicza w UFC nie zabraknie w polskiej telewizji. Transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Sport, a jej rozpoczęcie planowane jest na godzinę 4.00. Jeżeli nie będzie miał dostępu do telewizora to walkę będziesz mógł obejrzeć za pośrednictwem internetu na urządzeniach mobilnych i to zupełnie za darmo. Poniżej znajdziesz szczegóły.

UFC. Błachowicz – Rakić: transmisja za darmo

Transmisja za darmo z walki Jana Błachowicza z Aleksandrem Rakiciem będzie dostępna dla wszystkich klientów STS zakłady bukmacherskie. Aby uzyskać o niej dostęp wystarczy spełnić dwa proste warunki, które prezentujemy poniżej.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon

UFC. Błachowicz – Rakić: transmisja online

Walkę, która odbędzie się w Las Vegas w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego czasu, obejrzymy także online. Transmisja dostępna będzie w usłudze Polsat Box Go. Na darmowy dostęp do transmisji na stronie internetowej STS mogą liczyć również klienci tego bukmachera. Powyżej wyjaśniliśmy co trzeba zrobić, aby uzyskać taki dostęp.

UFC. Błachowicz – Rakić: gdzie obstawiać?

Zakłady na walkę Błachowicza z Rakiciem w swojej ofercie ma między innymi bukmacher Superbet, którzy z tej okazji przygotował również bardzo atrakcyjną promocję. Ta pozwala postawić na wygraną Polaka defacto po kursie 150.00! Stawiając zaledwie 2 zł można wygrać aż 300 zł. Jak skorzystać z tej oferty? Wyjaśniamy.

Jak skorzystać z promocji?

Zarejestruj konto w Superbet podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt o minimalnej wartości 50 zł Swój pierwszy zakład pojedynczy postaw na zwycięstwo Jana Błachowicza w walce z Aleksandarem Rakiciem Minimalna kwota zakładu to 2 zł Jeżeli Jan Błachowicz zwycięży, na Twoje konto trafi zarówno wygrana z kupon, jak i extra bonus o wartości 300 zł.

Wypłata środków bonusowych wiąże się z koniecznością dokonania wcześniejszego trzykrotnego obrotu nimi zakładami po kursie minimum 1.80. Szczegóły oferty i regulamin promocji znajdziesz na stronie Superbet.

