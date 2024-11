Bayern Monachium – Union Berlin: gdzie oglądać? Transmisja i stream online (02.11.2024)

ANP / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern Monachium – Union Berlin: gdzie oglądać?

W hicie 9. kolejki 1. Bundesligi Bayern Monachium zmierzy się przed własną publicznością z Unionem Berlin. Podopieczni Vincenta Kompany’ego odnieśli sześć zwycięstw i zanotowali dwa remisy. Bawarczycy znajdują się na fotelu lidera z dorobkiem 20 punktów i dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu wyprzedzają RB Lipsk. Berlińczycy są jedną z rewelacji początku tego sezonu i zajmują 4. lokatę. Dotychczas doznali jedną porażkę, ulegając Borussii Monchengladbach (0:1). Przed tygodniem zremisowali z Eintrachtem Frankfurt (1:1).

Bayern Monachium – Union Berlin: transmisja w TV

Mecz Bawarczyków z drużyną ze stolicy Niemiec nie będzie dostępny w tradycyjnej telewizji.

Bayern Monachium – Union Berlin: stream online

Sobotnie spotkanie 9. kolejki 1. Bundesligi między Bayernem a Unionem będzie transmitowany w internecie. Transmisja tego starcia będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Rywalizację skomentuje duet Mateusz Borek – Radosław Gilewicz. Początek meczu o godzinie 15:30. Spotkanie będzie też śledzić w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp wystarczy podać kod GOAL podczas rejestracji w STS i postawić dowolny zakład.

Bayern Monachium – Union Berlin: kto wygra?

Bayern Monachium – Union Berlin: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich zdecydowanym faworytem hitu 9. kolejki jest Bayern Monachium. Jeśli myślisz, że wygrają gospodarze, to taki kursy został wyceniony na około 1.18. Z kolei triumf Unionu Berlin oscyluje na poziomie 15.00. Typ na remis to mniej więcej 7.90. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Kiedy odbędzie się spotkanie Bayern Monachium – Union Berlin? Mecz zostanie rozegrany w sobotę, 2 listopada. Początek meczu na Allianz Arenie o godzinie 15:30.

Gdzie oglądać mecz Bayern Monachium – Union Berlin? Spotkanie będzie transmitowane na platformie streamingowej Viaplay oraz w usłudze STS TV.

