PressFocus Na zdjęciu: Leon Goretzka

Gdzie oglądać mecz Bayern – Koeln? Bardzo ciekawie zapowiada się jedno z wtorkowych spotkań Bundesligi, w którym Bawarczycy zmierzą się z drużyną, która w poprzedniej kolejce zaaplikowała swoim rywalom siedem goli. Sprawdź jak oglądać ten mecz zupełnie za darmo.

Bayern – Koeln, gdzie oglądać

Bayern Monachium w pierwszym meczu po zimowej przerwie zremisował 1:1 na wyjeździe z RB Lipsk. Zdecydowanie lepiej wystartowało FC Koeln, które przed własną publicznością rozbiła swojego rywala aż 7:1. To sprawia, że wtorkowy mecz na Allianz Arena zapowiada się bardzo ciekawie.

We wtorkowy wieczór na murawę w roli zdecydowanego faworyta wybiegną podopieczni Juliana Nagelsmanna, którzy za wszelką cenę będą chcieli zrobić kolejny krok w kierunku zdobycia mistrzostwa Niemiec. Z pewnością jednak rywale z Kolonii postawią im trudne warunki. Sprawdź typy na mecz Bayern – FC Koeln.

Bayern – Koeln, transmisja TV

W tradycyjnej telewizji spotkania Bayern – Koeln nie obejrzymy. Do tego się już jednak przyzwyczailiśmy, bowiem od dłuższego czasu prawa do transmisji meczów Bundesligi na wyłączność ma platforma streamingowa Viaplay. Dostęp do niej jest płatny i wymaga wykupienia miesięcznej subskrypcji. Jest jednak także sposób na oglądanie niemieckiej ekstraklasy zupełnie za darmo. Taką możliwość daje bukmacher STS. Więcej szczegółów prezentujemy poniżej.

Bayern – Koeln: transmisja na żywo za darmo

Transmisja z meczu Bayern – Koeln będzie dostępna bezpłatnie na platformie STS TV. Aby uzyskać dostęp wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu BR Lipsk – Bayern zostanie odblokowany

Bayern – Koeln, transmisja online

Za pośrednictwem internetu meczu można obejrzeć zupełnie za darmo poprzez skorzystanie z wyżej opisanej usługi STS TV. Ponadto transmisja będzie dostępna także na platformie streamingowej Viaplay.

Bayern – Koeln, kursy bukmacherów

Bukmacherzy nie dają w tym meczu większych szans gościom z Kolonii, co może nieco zaskakiwać. Ich zdaniem trzy punkty niemal na pewno trafią na konto Bayernu.

Bayern Monachium FC Koeln 1.23 7.60 11.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 stycznia 2023 17:28 .