Bayern – Freiburg: transmisja za darmo oraz stream online. W jednym z sobotnich spotkań 11. kolejki Bundesligi dojdzie do “polskiego” pojedynku. Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie zmierzy się u siebie z Freiburgiem, w którego bramce wystąpi Rafał Gikiewicz. Zdecydowanym faworytem meczu są Bawarczycy. Mecz na Allianz Arena, który rozpocznie się o godzinie 15:30, nie będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Prezentujemy jednak sposób, w jaki można go obejrzeć zupełnie za darmo.

Mecz Bayernu Monachium dzisiaj, gdzie oglądać

Bawarczycy w ostatnim tygodniu potwierdzili, że ich bolesna porażka 0:5 z Borussią M’gladbach w Pucharze Niemiec była tylko wypadkiem przy pracy. Podopieczni Juliana Nagelsmanna odpowiedzieli dwoma efektownymi zwycięstwami 5:2 – najpierw pokonując w ligowym meczu Union Berlin, a następnie nie dając szans Benfice Lizbona w Lidze Mistrzów. Teraz mistrzów Niemiec czeka niełatwa przeprawa z Freiburgiem.

Drużyna Rafała Gikiewicza do Monachium jedzie z zamiarem sprawienia sensacji. Freiburg jest rewelacją obecnego sezonu, co potwierdza również zajmowane przez niego trzecie miejsce w ligowej tabeli. Jest również jedynym zespołem w stawce, który w tym sezonie nie doznał jeszcze ani jednej porażki. Z pięciu ostatnich ligowych spotkań wygrał aż cztery, dlatego też śmiało może myśleć o sprawieniu Bayernowi problemów.

Nie ma jednak wątpliwości, że faworytem do zgarnięcia trzech punktów jest Bayern, który jednak w żadnym wypadku nie może sobie pozwolić na zlekceważenie przeciwnika. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Bayern – Freiburg.

Mecz Bayernu dzisiaj, transmisja na żywo w TV

Sobotniego meczu Bayernu, podobnie jak innych spotkań Bundesligi, nie będziemy mogli obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Wszystko z powodu wyniku przetargu na prawa do transmisji spotkań niemieckiej Bundesligi, który wygrała nowa na polskim rynku platforma streamingowa Viaplay. Jest ona dostępna jedynie z pośrednictwem internetu i wymaga wykupienia subskrypcji Nie oznacza to jednak, że meczu nie obejrzymy za darmo. Jest na to sposób, a co trzeba zrobić wyjaśniamy poniżej.

Bayern – Freiburg, transmisja online

Sobotni mecz Bayern – Freiburg będzie dostępny online na platformie streamingowej Viaplay. Standardowy koszt miesięcznej subskrypcji wynosi 34 złote. Jest jednak inny sposób, aby ten mecz oraz inne spotkania Bundesligi obejrzeć zupełnie za darmo. Transmisje są powiem udostępniane na stronach legalnych polskich bukmacherów.

Mecz Bayernu: transmisja na żywo za darmo

Dzisiejszy meczu Bayernu z Freiburgiem będzie można obejrzeć zupełnie za darmo między innymi na internetowej stronie największego polskiego bukmachera STS zakłady bukmacherskie. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w usłudze STS TV. Aby mieć do niej dostęp należy spełnić jeden prosty warunek. W ciągu ostatnich 24 godzin postawić dowolny zakład, bez wymogów dotyczących minimalnej stawki czy kursu. Aby tego dokonać trzeba oczywiście wcześniej zarejestrować konto w STS, co możecie uczynić klikając w poniższy link.

Bayern – Freiburg, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w tym meczu zdecydowanie stawiają na Bayern, co widać po kursach oferowanych przez nich na ten pojedynek.

Bayern Monachium Freiburg 1.20 9.00 16.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6. listopada 2021 08:44 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin