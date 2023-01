PressFocus Na zdjęciu: Kingsley Coman

Gdzie oglądać mecz Bayern – Eintracht? Bawarczycy w sobotni wieczór podejmą kolejną próbę odniesienia pierwszego zwycięstwa w tym sezonie. I czeka ich kolejne niełatwe zadanie. Sprawdź jak oglądać ten mecz zupełnie za darmo.

Bayern – Eintracht, gdzie oglądać

Kibice Bayernu z pewnością nie tak wyobrażali sobie początek rundy wiosennej. W dwóch dotychczasowych spotkaniach Bawarczycy zapisali na swoje konto tylko dwa punkty, co wykorzystały inne zespoły, zmniejszając stratę do liderujących monachijczyków.

Jedną z tych drużyn jest Eintracht Frankfurt, który w pierwszych dwóch tegorocznych meczach zdobył cztery punkty i zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli. Do Bayernu jego strata aktualnie wynosi pięć punktów.

Do. sobotniego spotkania w roli faworyta przystąpią oczywiście podopieczni Juliana Nagelsmanna. Sprawdź nasze typy na mecz Bayern – Eintracht.

Bayern – Eintracht, transmisja TV

Jak już zdążyliśmy się przyzwyczaić rywalizacji nie obejrzymy w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Bayern – Eintracht będzie dostępna na posiadającej wyłączność platformie streamingowej Viaplay. Dostęp do niej wymaga wykupienia subskrypcji, ale jest również inna i to zupełnie darmowa opcja na obejrzenie tego spotkania. Wystarczy skorzystać z platformy STS TV, a o tym jaj uzyskać do niej dostęp piszemy poniżej.

Bayern – Eintracht: transmisja na żywo za darmo

Mecz Bayern – Eintracht obejrzymy za darmo dzięki bukmacherowi STS. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Bayern – Eintracht zostanie odblokowany

Bayern – Eintracht, transmisja online

Jak obejrzeć mecz Bayern – Eintracht online? Opcje są dwie. Jedna darmowa – czyli opisana powyżej platforma STS TV, a drugi do skorzystanie z usługi platformy streamingowej Viaplay.

Bayern – Eintracht, kursy bukmacherów

Bukmacherzy są wręcz przekonani, że Bayern w sobotę odniesie pierwsze zwycięstwo w tym roku. Patrząc na oferowane przez nich kursy, gościom z Frankfurtu nie daje się praktycznie szans na sprawienie niespodzianki.

Bayern Monachium Eintracht Frankfurt 1.35 6.20 8.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 stycznia 2023 11:51 .