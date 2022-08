PressFocus Na zdjęciu: Sadio Mane

Bayern – Borussia M’gladbach: transmisja za darmo oraz stream online. Bawarczycy w znakomitym stylu rozpoczęło sezon 2022/23 i w sobotnim meczu będą chcieli potwierdzić, że znajdują się w wyśmienitej formie. Zobacz jak obejrzeć ten mecz zupełnie za darmo.

Mecz Bayernu dzisiaj, gdzie oglądać

Po trzech kolejkach Bayern Monachium ma na koncie komplet dziewięciu punktów, 15 strzelonych bramek i tylko jedną straconą. Drużyna Juliana Nagelsmanna już na początku sezonu wysłała wszystkim rywalom jasny sygnał, że raczej nikt nie stanie jej na przeszkodzie w kroczeniu po kolejny mistrzowski tytuł.

Bawarczycy w dotychczasowych meczach wygrywali z Eintrachtem Frankfurt (6:1), Wolfsburgiem (2:0) i Bochum (7:0). Teraz czeka ich teoretycznie trudniejsze zadanie, bowiem na Allianz Arena przyjedzie niepokonana jak na razie Borussia M’gladbach, która w trzech spotkaniach zapisała na swoje konto siedem punktów i zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli.

Goście do Monachium przyjeżdżają z nadzieją na sprawienie sensacji, a taką już będzie wywalczenie remisu. Sprawdź typy na mecz Bayern – M’gladbach.

Bayern – M’gladbach, transmisja na żywo w TV

Kibice Bundesligi są już przyzwyczajeni, że spotkań niemieckiej ekstraklasy nie ma w tradycyjnej telewizji. Sezon 2022/23 również możemy oglądać tylko za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Miesięczny koszt dostępu do niej to 34 zł. Poniżej znajdziecie jednak sposób, który pozwala na obejrzenie tego i innych spotkań zupełnie za darmo.

Bayern – M’gladbach: transmisja na żywo za darmo

Sobotni hit Bundesligi będzie można obejrzeć zupełnie za darmo na internetowej stronie bukmachera STS. Transmisje udostępnia on swoim klientom. Aby mieć do niej dostęp wystarczy spełnić dwa warunki.

Bayern – M’gladbach, transmisja online

Transmisja online z sobotniego meczu w Monachium będzie dostępna w Viaplay. Aby mieć do niej dostęp należy wykupić miesięczną subskrypcję. Jest również inny sposób, który pozwala na obejrzenie tego meczu zupełnie za darmo. To skorzystanie z oferty STS, a jak to zrobić opisaliśmy powyżej.

Bayern – M’gladbach, kursy bukmacherskie

Bayern Monachium do sobotniego spotkania przystąpi w roli murowanego faworyta do zwycięstwa. Kursy na jego wygraną nie przekraczają 1.20.

Bayern Monachium Borussia M’gladbach 1.19 9.00 13.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 sierpnia 2022 09:12 .

