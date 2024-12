dpa picture alliance/Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern – Bayer Leverkusen, gdzie oglądać?

W ramach 1/8 finału Pucharu Niemiec dojdzie do hitu pomiędzy Bayernem Monachium i Bayerem Leverkusen. Obie drużyny zmierzą się na Allianz Arena o awans do ćwierćfinału. W roli faworyta do tego meczu przystąpią gospodarze, którzy w tym sezonie spisują się zdecydowanie lepiej. Potwierdzeniem tego są pozycje zajmowane w ligowej tabeli. Bawarczycy są na prowadzeniu, z 7-punktową przewagą nad trzecim Bayerem.

Drużyna Xabiego Alonso, która była rewelacją poprzedniego sezonu, na pewno nie stoi na straconej pozycji. Rozgrywki pucharowe rządzą się własnymi prawami, dlatego też we wtorkowy wieczór możemy spodziewać się bardzo ciekawej rywalizacji. Mecz będzie można oglądać zarówno w TV, jak i za pośrednictwem internetu.

Bayern – Bayer Leverkusen, transmisja w TV

Mecz 1/8 finału Pucharu Niemiec Bayern – Bayer Leverkusen rozegrany zostanie we wtorek (3 grudnia) o godzinie 20:45. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 1.

Bayern – Bayer Leverkusen, transmisja za darmo

Mecze Pucharu Niemiec, w tym wtorkowy pojedynek Bayernu z Bayerem, można oglądać za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy spełnić dwa warunki.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Bayern – Bayer Leverkusen zostanie odblokowany. Przejdź do sekcji “zakłady live” i wybierz ten mecz

Bayern – Bayer Leverkusen, transmisja online

Mecz Bayern – Bayer można oglądać także online. Transmisja dostępna będzie na internetowej stronie elevensports.pl po wykupieniu odpowiedniego pakietu.

Bayern – Bayer Leverkusen, kto wygra?

Gdzie obejrzeć mecz Bayern – Bayer Leverkusen? Transmisja będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale Eleven Sports 1. Kiedy odbędzie się spotkanie Bayern – Bayer Leverkusen? Mecz rozegrany zostanie we wtorek (3 grudnia) o godzinie 20:45.

