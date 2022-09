PressFocus Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Bayern – Bayer Leverkusen: transmisja za darmo oraz stream online. Rywalizacja w 8. kolejce Bundesligi rozpocznie się od bardzo ciekawie zapowiadającego się spotkania w Monachium, w którym obie drużyny zagrają o przełamanie. Sprawdź gdzie obejrzeć ten mecz zupełnie za darmo.

Mecz Bayernu dzisiaj, gdzie oglądać

Bayern Monachium po siedmiu rozegranych do tej pory kolejkach zajmuje dopiero piąte miejsce w tabeli. Po trzech wygranych z rzędu na starcie sezonu, w kolejnych czterech spotkaniach Bawarczycy nie zdołali odnieść ani jednego zwycięstwa i dopisali do swojego dorobku tylko trzy punkty.

Jeszcze bardziej rozczarowujący początek sezonu 2022/23 notuje Bayer Leverkusen, który ma na swoim koncie tylko pięć punktów. Drużynie z BayArena do tej pory udało się wygrać tylko jedno spotkanie i o poprawienie tego bilansu w piątkowy wieczór będzie niezwykle ciężko.

W roli faworyta do meczu na Allianz Arena przystąpią aktualni mistrzowie Niemiec, ale w żadnym wypadku nie mogą lekceważyć swojego rywala z Leverkusen. Sprawdź typy na mecz Bayern – Bayer Leverkusen.

Bayern – Bayer Leverkusen, transmisja na żywo w TV

Piątkowe spotkanie na Allianz Arena rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisja “na żywo” mnie będzie dostępna w tradycyjnej telewizji, a tylko za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Aktualnie miesięczny koszt dostępu do niej wynosi 34 zł. Poniżej prezentujemy jednak sposób, dzięki któremu obejrzysz piątkowy hit Bundesligi zupełnie za darmo.

Bayern – Bayer Leverkusen: transmisja na żywo za darmo

Rywalizację na boiskach niemieckiej Bundesligi można śledzić zupełnie za darmo dzięki usłudze STS TV. Największy polski bukmacher transmisje udostępnia wszystkim swoim klientów. W taki sposób można obejrzeć także piątkowe spotkanie Bayernu z Bayerem Leverkusen. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon

Bayern – Bayer Leverkusen, transmisja online

Od sezonu 2021/22 prawami do transmisji meczów Bundesligi dysponuje platforma streamingowa Viaplay. To jednak niejedyny sposób na oglądanie meczów ligi niemieckiej w Polsce. Można to robić online i to zupełnie za darmo za pośrednictwem usługi STS TV. Powyżej wyjaśniliśmy co trzeba zrobić, aby uzyskać do niej dostęp.

Bayern – Bayer Leverkusen, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy bez wątpliwości stawiają w roli zdecydowanego faworyta piątkowego meczu drużynę Bayernu. Kursy na jej wygraną nie przekraczają obecnie 1.40.

Bayern Monachium Bayer Leverkusen 1.38 6.00 7.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2022 12:42 .

