dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Bayer – Lipsk: gdzie oglądać?

W ubiegłym tygodniu zarówno Bayer Leverkusen, jak i RB Lipsk odnieśli pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie. Podopieczni Xabiego Alonso po emocjonującym meczu i golu w 101. minucie wygrali z Borussią M’Gladbach (3:2). Autorem decydującego trafienia był lider zespołu Florian Wirtz. Natomiast drużyna Byków skromnie wygrała z Bochum (1:0). W najbliższą sobotę obie drużyny staną naprzeciwko siebie w hicie 2. kolejki Bundesligi. Sprawdź typy na mecz Bayer Leverkusen – RB Lipsk.

Bayer – Lipsk: transmisja w TV

Spotkanie nie będzie dostępne w telewizji.

Bayer – Lipsk: transmisja online

Wszystkie mecze Bundesligi dostępne są w internecie. Transmisja meczu Bayer Leverkusen – RB Lipsk będzie dostępna za pośrednictwem streamingowej. Początek rywalizacji w hicie 2. kolejki ligi niemieckiej o godzinie 18:30.

Bayer – Lipsk: kto wygra?

Kto wygra mecz? Bayer Leverkusen 0% Remis 0% RB Lipsk 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Bayer Leverkusen

Remis

RB Lipsk

Bayer – Lipsk: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że faworytem meczu Bayer Leverkusen – RB Lipsk będzie niepokonany od kilkunastu miesięcy w lidze zespół Aptekarzy. Kurs na zwycięstwo gospodarzy to ok. 1.85, zaś na wygraną Byków współczynnik wynosi ok. 4.05.

Bayer Leverkusen RB Lipsk 1.85 4.20 4.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 sierpnia 2024 06:13 .

Gdzie oglądać mecz Bayer Leverkusen – RB Lipsk? Spotkanie będzie transmitowane w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie Bayer Leverkusen – RB Lipsk? Mecz odbędzie się w sobotę (31 sierpnia) o godzinie 18:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.