Bayer – Bayern: transmisja za darmo oraz stream online. Niedziela na boiskach Bundesligi upłynie przede wszystkim pod znakiem meczu na szczycie ligowej tabeli, w którym Bayer Leverkusen podejmował będzie Bayern Monachium. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:30, a transmisja z niego będzie dostępna również zupełnie za darmo.

Mecz Bayernu Monachium dzisiaj, gdzie oglądać

Przed rozpoczęciem rywalizacji w 8. kolejce Bundesligi obie drużyny były na czele ligowej tabeli. Pierwszą lokatę zajmował Bayern, ale miał na swoim koncie tyle samo punktów co rywale z Leverkusen. W sobotę dzięki pewnej wygranej 3:1 nad FSV Mainz na fotel lidera wskoczyła Borussia Dortmund, ale w niedzielę obsada tej pozycji ponownie może się zmienić.

W roli faworyta na murawę wybiegną podopieczni Juliana Nagelsmanna, ale czeka ich niewątpliwie bardzo trudna przeprawa. Obie drużyny w tym sezonie nie uniknęły potknięć, a Bayern po jednym z takich będzie chciał się teraz zrehabilitować. Tuż przed przerwą na spotkania reprezentacji niespodziewanie przegrał 1:2 z Eintrachtem Frankfurt, doznając tym samym pierwszej porażki. Był to również sygnał dla innych drużyn, że bawarskiego giganta można zatrzymać.

Mecz Bayernu dzisiaj, transmisja na żywo w TV

Od tego sezonu wyłącznymi prawami do transmisji meczów niemieckiej Bundesligi w Polsce dysponuje nowa na naszym rynku platforma streamingowa Viaplay. Oznacz to, że mecze nie są dostępne w tradycyjnej telewizji, a ich oglądanie wymaga wykupienia subskrypcji, której miesięczny koszt wynosi 34 złotych. Jest jednak możliwość oglądania meczów Bundesligi, w tym spotkań z udziałem Roberta Lewandowskiego, zupełnie za darmo. Dają ją polscy legalni bukmacherzy. Co trzeba zrobić? Objaśniamy nieco poniżej.

Bayer – Bayern, transmisja online

Tak jak już wspomnieliśmy, prawami do transmisji Bundesligi w sezonie 2021/22 dysponuje platforma Viaplay, a transmisje są dostępne za pośrednictwem internetu. Aby mieć do nich dostęp trzeba wyłożyć 34 złotych miesięcznie.

Mecz Bayernu: transmisja na żywo za darmo

Kibicom niemieckiej Bundesligi, a także fanom Roberta Lewandowskiego i Bayernu Monachium naprzeciw wychodzą legalni bukmacherzy, którzy na swoich stronach udostępniają transmisje. Nie inaczej jest w przypadku niedzielnego meczu Bayer – Bayern, który będzie można obejrzeć między innymi na stronach STS i Totalbet. Aby mieć dostęp do transmisji należy spełnić proste warunki.

W przypadku STS zakłady bukmacherskie należy mieć zarejestrowane konto, a w ciągu ostatnich 24 godzin zagrać dowolny kupon za dowolną stawką i po dowolnym kursie.

W przypadku Totalbet zakłady bukmacherskie poza zarejestrowanym kontem, należy mieć na niej dowolne środki. To wszystko!

Bayer – Bayern, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają w tym wypadku wątpliwości. Zdecydowanie większe szanse na wygraną dają gościom z Monachium.

Bayer Leverkusen Bayern Monachium 4.85 4.65 1.62 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17. października 2021 07:28 .

