IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Ansu Fati

Barcelona – Valencia, gdzie oglądać

FC Barcelona przed tygodniem sensacyjnie przegrała na wyjeździe z Almerią, w wyniku czego jej przewaga nad Realem Madryt zmniejszyła się do siedmiu punktów. Rozstrzygnięcie to pozwala Królewskim zachowywać nadzieję na odrobienie strat do końca obecnego sezonu.

W tygodniu Barcelona rozegrała również bardzo ważne, także dla pewności siebie, półfinałowe spotkanie Pucharu Króla z Realem Madryt. Duma Katalonii bez Roberta Lewandowskiego wygrała 1:0 na Santiago Bernabeu, co zdecydowanie poprawiło nastroje w drużynie przed kolejnym ligowym meczem. W niedzielę rywalem Barcelony będzie walczącą o utrzymanie Valencia i każdy inny wynik niż wygrana gospodarzy będzie dużą niespodzianką. Sprawdź nasze typy na mecz Barcelona – Valencia.

Barcelona – Valencia, transmisja na żywo w TV

Niedzielne spotkanie Barcelona – Valencia rozegrane zostanie o godzinie 16:15. Mecz w telewizji będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1, a pojedynek skomentują Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak.

Barcelona – Valencia: transmisja na żywo za darmo

Rywalizację będzie można obejrzeć zupełnie za darmo dzięki usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do bezpłatnej transmisji z meczu Barcelona – Valencia wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Barcelona – Valencia zostanie odblokowany

Barcelona – Valencia, transmisja online

Transmisja z meczu Barcelona – Valencia będzie również dostępna w usłudze CANAL+ online. Teraz Czytelnicy goal.pl mają możliwość skorzystania z oferty pozwalającej zaoszczędzić 60 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony, za półroczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, zapłacisz tylko 354 zł, co w przeliczeniu na miesiąc daje 59 zł.

Barcelona – Valencia, kursy bukmacherskie

FC Barcelona jest zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania. Kursy na wygraną Dumy Katalonii oscylują w okolicy 1.50.

FC Barcelona Valencia CF 1.51 4.50 7.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 marca 2023 10:41 .